Google Pixel Watch 3 crolla su Amazon: sconto del 53% da non perdere

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Google Pixel Watch 3: la promozione di Amazon

Una delle promozioni più interessanti dell’ultimo periodo è legata direttamente al Google Pixel Watch 3, uno smartwatch di fascia medio-alta che si contraddistingue per una grande versatilità, una estrema facilità d’utilizzo, ma anche un design iconico che lo rende quasi unico nel proprio genere. In questi giorni su Amazon può essere facilmente vostro con un risparmio assolutamente degno di nota.

Come per la maggior parte degli smartwatch di fascia alta, anche in questo caso esistono differenti versioni che si contraddistinguono per la connettività, difatti è possibile scegliere tra solo WiFi o LTE; la prima è chiaramente la più economica, e permette il collegamento alla rete solo tramite smartphone e WiFi, mentre con la seconda è possibile installare una eSIM per collegarsi alla rete anche in mobilità, senza avere il collegamento diretto con lo smartphone.

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Il modello di cui vi parliamo nell’articolo è solo WiFi, nella colorazione nero ossidiana (ne esistono altre due, ma costano di più), con cinturino realizzato in silicone (ma di ottima qualità) e una chiusura davvero estremamente comoda per utilizzi prolungati. Ciò che contraddistingue il dispositivo è chiaramente un display circolare curvo di qualità assoluta, con bordi arrotondati capaci di creare un continuum con la scocca posteriore.

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Google Pixel Watch 3: la promozione di Amazon

Il Google Pixel Watch 3 indiscutibilmente lo hanno desiderato in molti nel corso del tempo, ma il prezzo di listino di 449 euro ha tenuto lontani la maggior parte dei consumatori. Fortunatamente Amazon, e il tempo di presenza sul mercato, lo ha portato a costare molto meno. La promozione di questi giorni prevede una riduzione effettiva del 53%, così da poter spendere per il suo acquisto soli 209,70 euro. Collegatevi qui per l’acquisto, con spedizione gratuita a domicilio.