Google Pixel: la ricerca integrata è sostituita con quella dell’app Google

Come ben sapete, Google è costantemente al lavoro per mantenere i propri dispositivi aggiornati e ovviamente al passo coi tempi, all’interno di questa filosofia quelli principalmente coinvolti da questo modo di fare sono sicuramente i Pixel, i dispositivi di casa Google infatti sono i primi a ricevere i vari aggiornamenti che poi vengono rilasciati anche sugli altri device Android.

A quanto pare, però non sempre questi aggiornamenti o comunque le modifiche apportate vengono particolarmente apprezzate dalla community ed è proprio il caso dell’ultimo cambiamento effettuato da Google al launcher dei suoi Pixel, scopriamo insieme che cosa ha fatto Google.

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Addio barra di ricerca classica

Tramite l’ultimo Pixel drop Google ha modificato il comportamento della barra di ricerca integrata nel launcher di sistema dei suoi Pixel, se prima infatti una volta attivata quest’ultima consentiva di cercare all’interno del dispositivo e di fare ricerche web che venivano proposte nel menu a scaletta mostrato, ora quando si richiama la funzionalità viene attivata la ricerca integrata all’interno dell’App Google, medesimo meccanismo che accade quando si utilizza il widget di ricerca dell’app Google stessa o che comunque si verifica sugli altri dispositivi Android.

Inizialmente gli utenti pensavano si trattasse di un semplice bug che si stava diffondendo a macchia d’olio con l’attivazione dell’ultimo Drop, le recenti info arrivate però affermano che si tratta di un cambiamento intenzionale apportato da Google che però non è stato propriamente accolto nel migliore dei modi da parte della community, che invece, almeno nella maggior parte, preferiva mantenere la propria discrezione di scelta in merito la barra da utilizzare.

Non sappiamo se Google deciderà in un secondo momento di fare dietrofront e modificare questo collegamento forzato che ha attivato all’interno del proprio launcher, sicuramente la società è molto attenta ai feedback della sua community dunque è lecito aspettarsi un cambiamento, ciò nonostante però probabilmente servirà a attendere parecchio tempo prima di vedere qualcosa di concreto.