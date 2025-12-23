Google Pixel Buds Pro: arriva un nuovo update, ecco cosa cambia

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Le Google Pixel Buds Pro di prima generazione tornano al centro dell’attenzione con un update arrivato un po’ a freddo, soprattutto considerando che parliamo di un prodotto lanciato nel 2022 e ormai fuori dal radar delle principali novità Made by Google. L’azienda ha infatti iniziato il rollout del firmware 5.11, un aggiornamento che arriva dopo oltre un anno di silenzio e che non introduce feature rivoluzionarie, ma punta a preservare affidabilità e sicurezza di un modello ancora molto diffuso.

Un update inatteso ma prezioso

Google ha comunicato l’arrivo del firmware 5.11 con una nota molto essenziale, nella quale si specifica che l’obiettivo è migliorare stabilità, sicurezza e correzione dei bug. Nessuna nuova funzionalità, nessuna modalità speciale: il pacchetto serve soprattutto a mantenere la piattaforma software delle Buds Pro aggiornata rispetto agli standard attuali.

Un dettaglio interessante è che l’aggiornamento non risulta ancora distribuito in maniera capillare. Chi le possiede potrebbe continuare a visualizzare la precedente versione 5.9 rilasciata nell’ottobre 2024, e saranno necessari alcuni giorni prima che la nuova release raggiunga tutti i dispositivi. Come spesso accade, Google opta per un rollout graduale, così da monitorare eventuali criticità prima della diffusione globale.

Perché Google aggiorna ancora le Pixel Buds Pro del 2022

La scelta di rilasciare un update per un prodotto di tre anni fa, mentre i nuovi modelli sono al centro dello sviluppo, suggerisce che Google voglia mantenere un livello minimo di manutenzione anche per i device meno recenti. Le Buds Pro originali restano infatti le cuffie più diffuse della linea Pixel e rappresentano un punto di equilibrio tra qualità audio, ANC e integrazione con l’ecosistema Android. Il firmware 5.11, pur senza aggiungere funzioni extra, punta a risolvere piccoli malfunzionamenti segnalati dagli utenti e a migliorare l’esperienza d’uso quotidiana. In un settore in cui gli aggiornamenti alle cuffie wireless sono spesso sporadici o limitati ai modelli più nuovi, questo intervento mantiene vivo il supporto e contribuisce ad allungare la vita del prodotto.