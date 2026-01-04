Google Pixel Buds Pro 2: un prezzo Amazon così basso non si era mai visto

Negli ultimi anni i prodotti Google hanno acquisito sempre più successo, riscontrando un elevato interesse da parte della community mondiale, proprio grazie alla grande qualità degli stessi, condita con un’eleganza difficilmente riscontrabile altrove. Oltre a smartwatch e smartphone, a completare il set di device dell’azienda di Mountain View ci pensano le cuffiette, precisamente parliamo delle più recenti Google Pixel Buds Pro 2, acquistabili a un prezzo scontato solo su Amazon.

A differenza di altri produttori, capaci di mettere sul mercato prodotti che appartengono sostanzialmente ad un ecosistema “privato”, Google sposa la filosofia open source del proprio codice, garantendo la massima versatilità e compatibilità delle proprio Pixel Buds Pro 2 con ogni OS in commercio (sia esso Android, iOS o HarmonyOS, come anche tutte le smart TV, notebook e simili). La connessione al trasmettitore di segnale avviene solo ed esclusivamente tramite bluetooth di ultima generazione.

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Le cuffiette non sono completamente in-ear, le possiamo considerare più simili alle AirPods classiche che alla versione Pro, per rendere perfettamente l’idea. In questo modo vanno ad appoggiarsi all’interno del padiglione auricolare, senza essere invadenti nel canale uditivo.

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Google Pixel Buds Pro 2: tanti sconti vi attendono su Amazon

L’acquisto delle Google Pixel Buds Pro 2 richiede davvero una spesa pressoché minima, e alla portata di tutti i consumatori, si arriva difatti a dover sostenere un investimento di soli 179 euro, contro i 249 euro previsti di listino, solo a questo link.

In alternativa l’utente, nell’eventualità in cui non fosse di suo gradimento la colorazione bianca, può scegliere tra altre 3 colorazioni. Nella maggior parte dei casi hanno esattamente lo stesso prezzo, ma consigliamo di prestare attenzione a effettuare la scelta corretta, onde evitare problematiche di alcun tipo inerenti alla spesa finale da sostenere.