Google Orologio: l’update aiuta i dormiglioni al mattino

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Nuovo update

Come ben sapete diverse applicazioni di Google, probabilmente tutte, godono di una campagna di aggiornamenti costanti che arrivano mese dopo mese e concorrono ovviamente a rendere l’esperienza d’uso quanto più avvincente e perfetta possibile, Google presta infatti particolare attenzione e non lascia nessuno indietro, di recente infatti si è concentrata su un’applicazione spesso dimenticata ma che ora sta avendo il suo momento di gloria, stiamo parlando di Google orologio.

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Di recente l’applicazione ha ricevuto la versione 8.5, già disponibile all’interno del Play Store e installabile sui dispositivi che introduce una nuova modalità che consente di disattivare la sveglia in modo decisamente più facile, nello specifico adesso non sarà più necessario cliccare sui pulsanti singoli posticipa e interrompi, si potrà infatti scegliere di passare alla modalità di scorrimento, in maniera del tutto simile a quella proposta all’interno dell’applicazione telefono quando si deve rispondere a una telefonata.

Per poterla attivare, bisognerà ovviamente avere a disposizione l’ultima versione dell’applicazione installata sul proprio dispositivo, per verificare di averla vi basterà aprire le impostazioni generali e andare poi nelle impostazioni dell’App Orologio, dunque non quelle interne all’applicazione bensì quelle presenti nelle impostazioni del dispositivo, una volta aperte basterà scorrere in basso fino in fondo per poter vedere la versione dell’applicazione.

Una volta verificato di avere l’ultima versione per scegliere il metodo a scorrimento, all’interno dell’applicazione Orologio vi basterà cliccare sui tre puntini in alto a destra, selezionare impostazioni e poi cliccare su ignora la sveglia tramite, vi si aprirà un menu apposito dove potrete selezionare la voce che preferite tra tocco, corrispondente al vecchio sistema, o scorrimento, corrispondente a quanto vi abbiamo descritto all’inizio, indubbiamente lo scorrimento dovrebbe rendere il tutto più facile e fluido rispetto al tocco preciso, dinamica che magari un utente appena sveglio non trova così comoda come invece scorrere rapidamente il dito senza badare troppo alla precisione.