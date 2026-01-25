Google Orologio introduce un nuovo gesto per ignorare le sveglie

Google continua a rifinire in modo silenzioso ma costante le sue applicazioni di sistema, e questa volta tocca a Google Orologio, l’app predefinita per la gestione di sveglie, timer e cronometro su Pixel e su moltissimi smartphone Android. Con la versione 8.5 dell’app, già distribuita nei giorni scorsi, sta iniziando il rollout di una piccola ma significativa novità che riguarda il modo in cui si interagisce con le sveglie al mattino. Una di quelle modifiche che non cambiano le funzionalità in senso stretto, ma incidono sull’esperienza quotidiana.

Arriva l’opzione “Ignora la sveglia tramite”

La nuova impostazione prende il nome di “Ignora la sveglia tramite” e consente finalmente agli utenti di scegliere come interrompere o posticipare una sveglia. Fino ad oggi, l’interazione era obbligata: al suono della sveglia comparivano i due pulsanti “Interrompi” e “Posticipa”, da selezionare con un semplice tocco. Con il nuovo aggiornamento, invece, Google introduce una possibilità in più, lasciando la scelta all’utente. All’interno delle impostazioni dell’app compare ora una finestra di selezione che permette di scegliere tra due modalità:

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Tocco , che mantiene il comportamento tradizionale già conosciuto

, che mantiene il comportamento tradizionale già conosciuto Scorrimento, una nuova opzione che richiede un gesto orizzontale per gestire la sveglia

Come funziona il nuovo scorrimento

Attivando la modalità Scorrimento, l’interfaccia della sveglia cambia leggermente. Per interrompere l’allarme sarà necessario uno swipe verso destra, mentre per posticiparlo basterà scorrere verso sinistra. La logica è simile a quella già vista in passato su altre app di sistema Android e su alcune interfacce personalizzate dei produttori: il gesto riduce il rischio di interrompere una sveglia per errore e rende l’azione leggermente più “consapevole”, soprattutto nei primi secondi dopo il risveglio.

Rollout graduale e lato server

Come spesso accade con le app Google, la nuova opzione non viene attivata per tutti nello stesso momento. Anche con Google Orologio già aggiornato alla versione 8.5, la funzione viene abilitata lato server e in modo graduale. Questo significa che alcuni utenti potrebbero vederla comparire subito, mentre altri dovranno attendere ancora qualche giorno, senza bisogno di installare ulteriori aggiornamenti.