Google Now Playing: in arrivo qualcosa di completamente nuova

Una funzionalità da sempre molto amata da tutti i possessori di dispositivi Pixel e esclusiva di questa famiglia di device senza dubbio è Google now playing, questa funzionalità per chi non lo sapesse permette ai dispositivi di riconoscere la musica intorno all’utente il tutto in background senza nessun tipo di attività che l’utente deve svolgere, i brani una volta riconosciuti, poi appaiono tramite una notifica nel menu tendina e sono dunque a disposizione dell’utente.

Questa funzionalità, almeno fino a questo momento è da sempre dipesa da Android System Intelligence all’interno del quale era integrata, molto presto però il software potrebbe emanciparsi e diventare un’applicazione a sé stante, godendo dunque di un’importanza decisamente più elevata da parte di Google.

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L’applicazione potrebbe diventare indipendente

Il noto esperto ed insider AssembleDebug ha deciso di dire la sua e per farlo ha analizzato l’ultima versione software dei Google pixel andando di fatto a rintracciare proprio questa applicazione, l’utente infatti ha riscontrato la sua presenza notando come quest’ultima sia stata efficacemente nascosta a tutti gli utenti comuni, come se non bastasse, ha trovato specifici riferimenti all’interno del codice sorgente che mostrano come l’applicazione non solo diventerà indipendente ma erediterà una serie di funzionalità aggiuntive come la possibilità di integrarsi con i propri servizi di streaming musicale, questo lascia pensare che la musica una volta riconosciuta potrà essere rapidamente riprodotta dal proprio player predefinito.

Dunque, per ricevere la nuova versione dell’applicazione che sicuramente molto presto farà il proprio debutto, forse però con non tutte le funzionalità che ci aspettiamo che probabilmente arriveranno in un secondo momento, basterà aggiornare la applicazione Android system intelligence, quest’ultima sta godendo proprio negli ultimi giorni di un update in fase di rilascio graduale per tutti gli utenti, di conseguenza vi basterà mantenerla aggiornata all’ultima versione e da un momento all’altro vedrete che Google now playing diventerà un’applicazione a stante disponibile all’interno della vostra home.