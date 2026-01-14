Google continua a intervenire sull’esperienza d’uso di Messaggi, l’app predefinita per SMS, MMS e chat RCS su Android, con una serie di piccoli affinamenti che, messi insieme, puntano a rendere l’interazione più fluida e moderna. Dopo le recenti modifiche all’interfaccia della fotocamera e della galleria, è ora in distribuzione una novità che riguarda uno degli aspetti più quotidiani dell’app: il modo in cui si interagisce con i messaggi. Si tratta di un nuovo menù contestuale, attualmente disponibile per gli utenti beta, pensato per semplificare l’utilizzo a una mano, soprattutto sugli smartphone con schermi sempre più grandi.

Il nuovo menù contestuale arriva ai beta tester

La modifica non arriva del tutto a sorpresa. Già nelle scorse settimane erano emerse indicazioni sul fatto che il team di sviluppo stesse lavorando a un ripensamento delle interazioni principali, con un focus particolare sull’ergonomia. Ora questa novità è entrata in fase di rollout per i beta tester di Google Messaggi e potrebbe presto raggiungere anche il canale stabile. Il cambiamento principale riguarda l’eliminazione della barra delle azioni posizionata nella parte alta dello schermo, storicamente poco comoda da raggiungere con una sola mano. Al suo posto, Google introduce un menù contestuale che compare direttamente in prossimità del messaggio selezionato.

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Come funziona la nuova interazione

Con una pressione prolungata su un messaggio o su un contenuto multimediale, l’elemento selezionato viene messo in evidenza, mentre il resto della conversazione viene leggermente sfocato. Subito sotto compare il nuovo menù contestuale, posizionato in modo più naturale rispetto al punto di interazione dell’utente.

Le azioni disponibili variano in base al contenuto selezionato. Nel caso di un messaggio di testo, il menù include opzioni come rispondere, inoltrare, copiare, contrassegnare come speciale, eliminare, selezionare più messaggi e visualizzare le informazioni. Se il messaggio è stato inviato da poco, può comparire anche la voce per modificarlo. Quando invece si seleziona un’immagine o un contenuto multimediale, il menù si adatta mostrando funzioni aggiuntive, come il salvataggio o gli strumenti di modifica rapida, inclusi quelli basati su funzionalità avanzate dell’app.

Un passo concreto verso l’uso a una mano

La scelta di spostare le azioni principali vicino al contenuto selezionato risponde a un’esigenza ormai evidente: ridurre al minimo i movimenti del pollice e rendere l’app più accessibile nell’uso quotidiano. È un approccio già adottato da tempo in altre applicazioni di messaggistica e che ora trova spazio anche in Google Messaggi. Il risultato è un’interazione più immediata e meno dispersiva, che evita all’utente di dover spostare continuamente l’attenzione verso la parte superiore dello schermo, migliorando la continuità della conversazione.

Una UI che evolve per piccoli passi

Questo nuovo menù contestuale si inserisce in una strategia più ampia di affinamento dell’interfaccia. Google non sta rivoluzionando Messaggi con cambiamenti drastici, ma sta lavorando per accumulo, intervenendo su singoli elementi critici dell’esperienza d’uso. La sensazione è che l’app stia progressivamente abbandonando alcune scelte storiche, ormai poco adatte agli smartphone moderni, per avvicinarsi a un linguaggio più coerente con le esigenze attuali: rapidità, semplicità e utilizzo a una mano.