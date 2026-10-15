Google Home, nuovo firmware in test per quattro speaker storici

Google ha avviato i test di un nuovo firmware per Google Home e per altri tre smart speaker della sua gamma, tutti modelli che hanno già qualche anno sulle spalle ma che continuano a ricevere attenzioni dal team di sviluppo. Non è un dettaglio da poco. Chi sceglie un dispositivo firmato Google spesso non guarda soltanto al design o alla dotazione hardware, ma mette sul piatto anche il supporto software che il colosso di Mountain View riesce a garantire nel tempo, fatto di funzioni esclusive e di aggiornamenti distribuiti con regolarità e per un periodo piuttosto lungo.

Proprio questa novità ne è una dimostrazione abbastanza concreta. Per alcuni degli altoparlanti intelligenti meno recenti dell’azienda è partita una fase di prova che punta a rendere l’esperienza d’uso più solida e piacevole, intervenendo su diversi aspetti che gli utenti toccano ogni giorno, dalla riproduzione musicale fino al controllo della casa connessa.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Quali dispositivi riceveranno il nuovo firmware

I prodotti coinvolti nel Preview Program sono quattro. Si parte dal più giovane, Google Nest Audio del 2020, per poi passare a Google Nest Mini del 2019, a Google Home Mini del 2017 e infine al capostipite Google Home, arrivato sul mercato nel 2016. Per tutti questi altoparlanti la versione del software in prova è la stessa, ovvero la 3.79.550760.

Il registro delle modifiche ufficiale elenca una serie di interventi piuttosto ampia. Si parla di miglioramenti allo streaming audio e multimediale e alla gestione del volume, di correttivi legati alla configurazione e alla connettività nei casi di problemi con la rete WiFi, di ritocchi all’avvio dell’interazione con l’Assistente Google e di un’esperienza più curata nel controllo dei dispositivi domestici intelligenti. A tutto questo si aggiungono ottimizzazioni generali che riguardano prestazioni e stabilità del sistema.

Tradotto in termini pratici, una volta installato l’aggiornamento chi possiede uno di questi speaker dovrebbe notare un comportamento migliore sotto vari punti di vista. Il volume e la qualità della riproduzione dei contenuti in streaming dovrebbero risultare più convincenti, la gestione degli apparecchi della smart home più fluida e la connessione alla rete senza fili più affidabile. Anche sul fronte della reattività e della stabilità complessiva le premesse sembrano buone, almeno stando a quanto indicato nelle note di rilascio.

Come iscriversi al programma di anteprima

Al momento il pacchetto si trova ancora in fase di test per i dispositivi citati. Il percorso è quello classico: il team di Google raccoglierà le segnalazioni, individuerà gli eventuali bug e provvederà a correggerli. Solo a quel punto la nuova versione potrà essere distribuita a tutti i possessori degli altoparlanti interessati, senza bisogno di partecipare ad alcun programma particolare.

Fonte: TecnoAndroid