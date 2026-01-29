Google Home: integrare nuovi device mai stato così facile

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Abbinare diventa più facile

Qualche mese fa, Google ci aveva lasciati con la promessa che avrebbe semplificato in modo evidente la procedura di collegamento tra dispositivi all’interno della smart home, una promessa molto attesa da tutti gli utenti nel momento che effettivamente questa procedura, seppur nulla di trascendentale, alle volte poteva risultare abbastanza scontrosa poiché non sempre gli abbinamenti andavano a buon fine al primo a quanto pare con l’arrivo dell’ultima versione di Google Home, la 4.6.55.1, Google ha iniziato a mantenere la promessa poiché introduce una procedura decisamente semplificata.

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Abbinare diventa più facile

Fino a poco tempo fa, collegare un dispositivo a Google home obbligava ad affidarsi a due possibili strade, scansionare il QR code presente sul device oppure sperare che quest’ultimo venisse individuato senza che fosse configurato, il nuovo aggiornamento bypassa queste due opzioni poiché adesso sarà sufficiente digitare il nome del dispositivo all’interno della barra di ricerca delle applicazioni per avviare l’abbinamento con Google Chrome, ciò non fa altro che facilitare di molto l’abbinamento anche con dispositivi appena arrivati sul mercato.

Per avviare il processo di pairing basterà semplicemente cliccare sull’icona “+” posizionata in alto a destra nell’applicazione Google Chrome, normalmente si apre l’interfaccia per scansionare il QR code ma nel caso per l’appunto il dispositivo non ne sia provvisto ora sarà possibile selezionare il pulsante “Aggiungi in altro modo”, il quale condurrà ad una schermata con una barra di ricerca suggerendo anche applicazioni compatibili.

Questa nuova modalità per accoppiare dispositivi è stata attualmente vista sui dispositivi Pixel con l’ultima versione dell’applicazione, ma molto probabilmente nei prossimi giorni approderà in generale su tutti i device supportati, tra l’altro oltre a queste migliorie, l’ultima versione introdurrà anche circa 20 nuovi trigger e azioni per rendere le automazioni ancora più complesse e potenti, insomma, il lavoro fatto da Google sembra decisamente certosino e ricco di possibilità, ma ora non rimane che provare con mano il tutto.