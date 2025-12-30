Google: Gemini arriverà nei frigoriferi al CES 2026 di Las Vegas

Come ben sapete, l’intelligenza artificiale sta arrivando praticamente ovunque nel corso degli ultimi anni e sta godendo di una profonda integrazione all’interno della nostra vita sotto vari punti di vista, i nostri smartphone ne sono l’esempio più evidente ma molto presto a quanto pare avremo altri esempi direttamente all’interno di casa nostra, tutto ciò è merito infatti di una collaborazione tra Google e Samsung che porterà Gemini all’interno dei frigoriferi nel corso del CES 2026 di Las Vegas.

L’azienda sudcoreana ha infatti annunciato che presenterà la prima versione di frigorifero smart per la smart home con integrata l’intelligenza artificiale che consentirà all’utente di gestire in modo molto più preciso il contenuto presente nel suo frigorifero grazie all’ausilio di algoritmi sviluppati appositamente e integrati all’interno di Gemini che sarà presente all’interno del pannello di controllo del frigorifero.

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Smart e indipendente

L’integrazione di Gemini consentirà di superare alcune limitazioni presenti all’interno dei frigoriferi smart di Samsung, il modello che verrà presentato al CES di Las Vegas 2026 infatti sarei in grado di riconoscere una gamma di alimenti molto più ampia rispetto al passato e soprattutto non avrà bisogno che questi ultimi siano già registrati all’interno del suo database o confezionati, il frigorifero infatti riconoscerà alimenti anche confezionati a mano prodotti direttamente dall’utente, come se non bastasse, ci consiglierà delle pietanze apposite che potranno essere cucinate proprio utilizzando quegli ingredienti.

Ma non è finita qui dal momento che Samsung punta a introdurre Gemini anche all’interno della cantinetta smart per i nostri vini, nello specifico Gemini in questo caso ci permetterà di creare un database personale di tutti i vini contenuti all’interno con ovviamente caratteristiche organolettiche e annata andandoci di fatto poi a suggerire il vino più adatto a seconda del contesto e ovviamente della pietanza che stiamo servendo, il tutto ovviamente in modo completamente automatico senza la necessità di registrare il vino manualmente all’interno del software.