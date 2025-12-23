Google e l’accesso alla cronologia AI Mode

Google continua a ridisegnare l’esperienza della ricerca basata sull’intelligenza artificiale e prepara una novità che riguarda l’accesso alla cronologia di AI Mode. La funzione, che unisce il motore di ricerca tradizionale alle capacità di Gemini, è sempre più centrale nel mondo Google. Proprio per questo l’azienda starebbe lavorando a un cambiamento dell’interfaccia dell’app Google per Android. L’indiscrezione nasce dall’analisi della versione 16.50.55 dell’app, dove compaiono riferimenti a una nuova posizione del collegamento alla cronologia. Attualmente, per rivedere le ricerche effettuate con AI Mode, è necessario entrare nella sezione dedicata e toccare l’icona in alto a destra. Si tratta di un percorso semplice, ma non immediato.

Google sembra voler ridurre ulteriormente i passaggi. L’idea sarebbe quella di spostare l’accesso alla cronologia nell’angolo superiore sinistro della schermata principale. In questo modo le ricerche AI diventerebbero consultabili più rapidamente. Il cambiamento comporterebbe la rimozione del collegamento rapido a Google Labs da quella posizione. La modifica appare piccola, ma ha un forte impatto sull’uso quotidiano. Rendere visibile la cronologia significa valorizzare un elemento usato con maggiore frequenza. L’intervento suggerisce anche un’evoluzione delle priorità di Google. AI Mode viene trattata come una funzione sempre più centrale. La gestione della memoria delle ricerche diventa parte integrante dell’esperienza.

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Cronologia AI Mode al centro dell’esperienza utente

La possibilità di consultare le ricerche precedenti è particolarmente utile per chi utilizza AI Mode per domande articolate. Rivedere i risultati aiuta a perfezionare le richieste e a riprendere ragionamenti interrotti. La cronologia, se attivata, consente anche di recuperare contenuti utili scoperti in passato. Non sorprende quindi la scelta di darle maggiore visibilità. Un elemento che rafforza la credibilità dell’indiscrezione è quanto già avvenuto su iOS. Nell’app Google per iPhone il collegamento alla cronologia AI Mode è stato già spostato.

Le ricerche risultano ordinate per data e facilmente consultabili. La differenza tra Android e iOS suggerisce una fase di test graduale. Google adotta spesso questa strategia prima di un rilascio globale. Google Labs, pur perdendo visibilità immediata, non verrebbe eliminato. La sezione resterebbe accessibile per chi vuole provare funzioni sperimentali. Tuttavia Labs ha un utilizzo meno frequente rispetto alla cronologia AI. Dal punto di vista pratico, la scelta appare coerente. La presenza del codice nell’app Android e l’implementazione su iOS sono segnali chiari. Non esiste ancora una conferma ufficiale.