Google cambia la ricerca: arrivano i colori personalizzabili nella barra

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Google, test limitati e possibili sviluppi futuri

Google sta testando una novità che punta a rendere l’esperienza visiva più personale e meno standardizzata. La funzione, chiamata “Color your search”, consente di scegliere una tonalità di sfondo per la parte superiore della schermata dei risultati, in particolare l’area che ospita la barra di ricerca. Non si tratta di un semplice cambio di tema. Parliamo invece di una personalizzazione mirata che interviene solo sulla sezione iniziale della pagina, lasciando invariata la struttura dei risultati. L’obiettivo? Offrire un tocco estetico in più senza stravolgere l’identità grafica del servizio.

Chi ha già avuto accesso al test ha notato la comparsa di una piccola tavolozza posizionata accanto alla barra di ricerca. Con un semplice tocco è possibile selezionare tra diverse tonalità pastello, oltre al classico schema bianco o scuro. Una volta applicato il colore, anche il logo Google si adatta, abbandonando temporaneamente la sua versione multicolore per assumere una tinta uniforme, così da mantenere un aspetto coerente e meno invasivo. Al momento la resa grafica non è sempre perfetta, ma il segnale è evidente. L’azienda sta esplorando nuove strade per rendere la ricerca meno statica e più vicina ai gusti individuali degli utenti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Google, test limitati e possibili sviluppi futuri

La distribuzione della funzione è per ora estremamente selettiva. Le prime segnalazioni arrivano soprattutto da dispositivi con display di grandi dimensioni, come tablet Android e smartphone pieghevoli. Ciò fa quindi pensare che Google stia valutando l’impatto visivo su schermi più ampi prima di estendere la novità anche agli smartphone tradizionali o alla versione web del servizio. Come spesso accade con le sperimentazioni, non esiste alcuna conferma ufficiale sul rilascio globale né sui tempi di implementazione. Alcune funzioni simili, in passato, sono rimaste confinate ai test, mentre altre sono state perfezionate man mano fino a diventare parte integrante dell’esperienza quotidiana.

Un altro aspetto interessante riguarda l’eventuale integrazione con i temi dinamici di Android. Molti utenti sperano che, in futuro, il colore della ricerca possa adattarsi automaticamente allo stile grafico del sistema operativo, creando un effetto di continuità tra app e interfaccia. Per ora questa possibilità resta solo un’ipotesi, ma rientra nella strategia più ampia di Google orientata alla personalizzazione e all’uso di elementi visivi coerenti. Anche se l’impatto pratico è limitato, questa novità segnala un’attenzione importante verso l’esperienza utente, non più legata solo alla velocità dei risultati o alla precisione degli algoritmi, ma anche al modo in cui le informazioni vengono presentate sullo schermo.