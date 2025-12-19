Google cambia i link nelle sue funzionalità AI; in arrivo nuove caratteristiche per Google News

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Google continua a ritoccare il proprio ecosistema informativo, cercando un equilibrio sempre più sofisticato tra contenuti generati dall’AI e valorizzazione delle fonti originali. Le novità annunciate nelle ultime ore coinvolgono AI Mode, l’app Gemini, la sperimentazione Web Guide Labs e soprattutto Google News, che torna al centro di un programma di partnership internazionale con editori di primo piano. L’obiettivo è dichiarato: rendere l’esperienza più utile, più veloce e soprattutto più collegata alle pubblicazioni che generano le informazioni.

Le Fonti preferite arrivano ovunque

La prima novità riguarda la funzionalità Fonti preferite, che permette agli utenti di selezionare i siti web da evidenziare nei risultati di ricerca. Finora disponibile soltanto in alcuni mercati, ora si prepara a un rollout globale per tutti gli utenti anglofoni. Google ha condiviso un dato significativo: chi imposta una fonte preferita clicca su quel sito il doppio delle volte rispetto alla media. Sono già oltre 90.000 le testate selezionate, dai blog iper-locali alle grandi redazioni internazionali. Per le altre lingue l’espansione è prevista all’inizio del prossimo anno.

Web Guide Labs diventa più rapido

L’esperimento Web Guide Labs, che organizza i risultati di ricerche complesse in cluster tematici tramite AI, è stato ottimizzato: ora è due volte più veloce. Google ha deciso di mostrarlo in un numero maggiore di query nella scheda Tutti, puntando a rendere questa modalità un riferimento per chi fa ricerche articolate, simili a quelle che richiederebbero una consultazione manuale molto più lunga.

AI Mode: arrivano più link (e con contesto)

La modifica più importante riguarda però AI Mode, che ora incorpora nelle risposte un numero maggiore di link verso contenuti originali, accompagnati da brevi introduzioni contestuali che spiegano perché quel collegamento è utile. È una risposta diretta al timore che i sistemi generativi “mangino traffico”: l’AI offre comodità, ma Google vuole assicurare che il valore ritorni alle fonti. Gli esempi mostrati includono consigli contextualizzati — come articoli su arredamento economico o progetti fai-da-te — con link presentati in modo più chiaro e leggibile. Una revisione grafica completa rende le referenze più evidenti e più rapide da cliccare.

Gemini dà priorità alle testate a cui sei abbonato

Nelle prossime settimane l’app Gemini inizierà a mettere in evidenza i contenuti provenienti da giornali e riviste a cui l’utente è già abbonato. Verrà anche introdotto un carosello dedicato ai link premium, così da facilitare l’accesso alle fonti che gli utenti già sostengono economicamente. Lo stesso modello arriverà successivamente anche in AI Mode e nelle AI Overviews, trasformando l’assistente in un hub informativo sensibile alle preferenze editoriali dell’utente. È un segnale molto evidente: Google vuole favorire la sostenibilità del giornalismo a pagamento.

Nuove sperimentazioni dentro Google News

Sul fronte editori, Google ha annunciato un nuovo programma di collaborazione con testate come Der Spiegel, El País, Folha, Infobae, Kompas, The Guardian, The Times of India, The Washington Examiner e The Washington Post. Le sperimentazioni riguarderanno:

panoramiche generate dall’AI direttamente nelle pagine di Google News, con chiara attribuzione e link in evidenza;

briefing audio basati su selezione e sintesi AI, sempre collegati agli articoli originali.

L’obiettivo è aiutare l’utente a orientarsi meglio prima del click, senza però sostituire la lettura completa.

Informazioni in tempo reale per Gemini

Google ha inoltre avviato una collaborazione con agenzie e redazioni come AP, Yonhap, Antara ed Estadão, che forniranno flussi di aggiornamento in tempo reale utilizzabili da Gemini per risposte più precise e più fresche, soprattutto sulle breaking news.

Cosa significa tutto questo

Il mix di novità spinge verso un equilibrio complicato ma necessario:

le risposte AI restano rapide, sintetiche e utili;

i link diventano più numerosi e più visibili;

gli editori vengono coinvolti e valorizzati;

gli abbonamenti editoriali acquistano centralità nell’esperienza utente.

La sfida è sempre la stessa: permettere all’intelligenza artificiale di informare senza cannibalizzare l’ecosistema dell’informazione.