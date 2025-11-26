Google AI Mode integra i primi annunci sponsorizzati: cambia la dinamica dei risultati di ricerca

La modalità Google AI Mode, già centrale nella strategia della nuova esperienza di ricerca basata su Gemini, si prepara a integrare una novità rilevante: l’arrivo dei risultati sponsorizzati anche durante la navigazione in modalità AI. Un cambiamento che rende più simile l’interazione con l’AI a quella dei risultati tradizionali, dove le inserzioni rappresentano da sempre una componente fondamentale.

A rivelarlo è il consulente SEO Brodie Clark, che in un post su X ha mostrato una prima anteprima della nuova disposizione. Le schede sponsorizzate compaiono subito dopo i risultati organici e sono contrassegnate con la dicitura “Sponsored”, mantenendo quindi una separazione chiara tra contenuti pubblicitari e risposte generate dall’AI. L’interfaccia desktop mostra la scheda dei risultati organici a destra rispetto al blocco principale fornito da Gemini, mentre su schermi ridotti questa sezione scende in basso. In ogni caso, gli annunci rimangono subordinati al contenuto AI e alla scheda principale.

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La scelta conferma come Google stia lavorando per uniformare il trattamento della pubblicità all’interno di tutte le esperienze di ricerca, incluse quelle basate su AI.

Una riorganizzazione più ampia dei contenuti sponsorizzati

La modifica si inserisce in una strategia più ampia: Google ha già annunciato l’intenzione di semplificare la visualizzazione degli annunci nelle ricerche classiche. Tutte le inserzioni saranno raggruppate in una sezione dedicata chiamata “Sponsored”, mentre i risultati organici e le panoramiche AI resteranno immediatamente distinguibili. È prevista anche la comparsa di un pulsante “Nascondi risultati sponsorizzati”, che offrirà un controllo più immediato sulla visualizzazione.

Questo approccio punta a rendere più trasparente la presenza degli annunci, evitando che vengano confusi con le risposte di Gemini. Allo stesso tempo, apre la strada a una sempre maggiore integrazione tra contenuti AI e contenuti pubblicitari.

L’AI Mode come possibile futura modalità di navigazione

Secondo gli analisti, la crescente centralità delle panoramiche AI potrebbe trasformare l’AI Mode in una delle schede principali della ricerca Google, con un ruolo destinato ad ampliarsi rispetto al modello tradizionale basato sulle pagine di link. Con l’arrivo dei risultati sponsorizzati, questa ipotesi diventa ancora più concreta: l’AI non è più solo un supporto, ma una vera piattaforma di ricerca integrata in tutto l’ecosistema di Google.