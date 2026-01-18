Google aggiorna Esplora di Trends: analisi più rapide grazie a Gemini

Capire cosa sta emergendo online è diventato centrale per chi lavora con i contenuti, ma anche per chi vuole semplicemente orientarsi tra temi, parole chiave e fenomeni digitali. In questa direzione Google ha avviato un aggiornamento rilevante della pagina Esplora di Google Trends, introducendo un’integrazione diretta con Gemini che cambia il modo di consultare e confrontare le tendenze.

Un’Esplora ripensata con il supporto dell’AI

La nuova versione di Esplora è già attiva anche in Italia. Accedendo alla sezione, viene mostrato un avviso che segnala la possibilità di analizzare le tendenze con il supporto di Gemini. Google ha comunque lasciato la possibilità di tornare alla versione classica, senza AI, almeno per il momento. Secondo l’azienda, però, saranno in pochi a farlo: la nuova esperienza è pensata per risultare più immediata e utile a un pubblico composto da giornalisti, creator, ricercatori e utenti curiosi di capire cosa sta attirando attenzione sul web.

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L’obiettivo dichiarato è ridurre i passaggi necessari per arrivare a un confronto chiaro, senza dover costruire manualmente ogni analisi.

Il nuovo pannello intelligente laterale

La novità più evidente è l’introduzione di un pannello laterale intelligente che sfrutta le capacità di Gemini. Questo spazio consente di individuare automaticamente le ricerche più rilevanti collegate a un argomento inserito come input, offrendo subito una panoramica strutturata. Le tendenze suggerite vengono accompagnate da una rappresentazione grafica, utile per confrontare visivamente l’interesse nel tempo, e da suggerimenti di ulteriori prompt per approfondire il tema.

Il risultato è un’esperienza più guidata, che riduce il rischio di perdersi tra dati e filtri.

Un esempio pratico di utilizzo

Google propone un esempio semplice ma efficace. Inserendo un input generico come “Esplora le tendenze di ricerca” legate ai cani, il sistema restituisce fino a otto termini specifici su cui vale la pena concentrarsi. Nel caso delle “razze di cani più popolari”, vengono suggeriti barbone, golden retriever, chihuahua, labrador, maltese, cane da pastore, bouledogue e husky, con un grafico comparativo immediato che mostra l’andamento dell’interesse nel tempo.