Proteggere il proprio account Gmail richiede meno tempo di quanto si possa pensare, e Google lo ricorda con un invito molto concreto: tre controlli rapidi per rimettere in ordine accessi, permessi e dati di recupero. La casella di posta, del resto, custodisce una quantità di informazioni personali che spesso sfugge anche agli utenti più attenti. Messaggi di lavoro, documenti, comunicazioni della banca, conferme degli acquisti e perfino i collegamenti per reimpostare le password di altri servizi finiscono tutti lì dentro, uno sopra l’altro.

Il problema è che con il passare del tempo si perde un po’ il filo. Capita di non ricordare più quali dispositivi risultino ancora collegati all’account Google o quali applicazioni abbiano ottenuto il permesso di consultare certi dati. Presi uno per uno sembrano dettagli innocui. Sommati tra loro, però, aumentano il rischio di lasciare attivi accessi e autorizzazioni che non servono più a nulla, con conseguenze che possono rivelarsi spiacevoli. Anche molto spiacevoli. Ed è proprio su questo punto che Google ha deciso di richiamare l’attenzione, suggerendo una piccola routine di sicurezza pensata per essere alla portata di chiunque.

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Tre controlli da completare in circa due minuti

Lo strumento indicato dall’azienda è il Security Checkup, ovvero la verifica della sicurezza raggiungibile dalle impostazioni dell’account. Secondo Google bastano più o meno due minuti per arrivare in fondo e i passaggi da seguire sono soltanto tre. Niente procedure complicate né menu difficili da scovare, insomma.

Il primo controllo riguarda i dispositivi su cui risulta effettuato l’accesso. Scorrendo l’elenco è possibile individuare eventuali smartphone, tablet o computer che non dovrebbero comparire e capire subito se qualcosa non torna.

Il secondo passaggio tocca invece le applicazioni di terze parti. In passato a questi servizi può essere stato concesso l’accesso all’account e non sempre ci si ricorda di revocarlo una volta smesso di usarli. Google invita a eliminare le autorizzazioni ormai datate, quelle che non hanno più alcuna ragione di restare attive.

Il terzo e ultimo passaggio chiede di confermare le informazioni di recupero, cioè i dati che consentono di rientrare in possesso del proprio profilo nel caso in cui si presenti qualche problema. Un controllo che in apparenza sembra secondario ma che diventa fondamentale proprio nei momenti più delicati.

Contatti di Recupero, lo strumento introdotto nel 2025

Proprio sul fronte del recupero Google aveva già fatto un passo avanti nell’ottobre del 2025 con l’arrivo dei Contatti di Recupero. La funzione permette di indicare persone fidate, come amici o familiari, in grado di aiutare a verificare la propria identità quando i metodi tradizionali non sono più utilizzabili. In quell’occasione l’azienda aveva chiarito un aspetto tutt’altro che marginale: il contatto scelto non ottiene alcun accesso all’account né alle informazioni personali e il suo ruolo si limita a confermare l’identità durante la procedura.

Stavolta Google non ha presentato funzioni inedite. L’annuncio sui tre controlli funziona piuttosto come un promemoria che riporta in primo piano strumenti già disponibili per rafforzare la protezione dell’account Gmail, rendendo la verifica un’operazione rapida e accessibile a tutti.

Fonte: TecnoAndroid