Fastweb Casa Ultra costa meno ma include un solo Booster Seven

Dal 1° novembre 2026 l’offerta di rete fissa Fastweb Casa Ultra costa meno ogni mese, ma in cambio include un solo Booster Seven al posto dei due che si potevano ottenere finora. Le stesse novità sono arrivate in contemporanea anche sotto il marchio Vodafone, che dopo la fusione per incorporazione di Vodafone Italia in Fastweb S.p.A., avvenuta il 1° gennaio 2026, è diventato un brand commerciale concesso in licenza a Fastweb fino al 2029 e utilizzato anche all’interno del marchio corporate Fastweb + Vodafone.

Fino a poco tempo fa il listino parlava di 36,95 euro al mese per i nuovi clienti di rete fissa, che scendevano a 32,95 euro abbinando una linea mobile. Adesso, per le nuove attivazioni, il prezzo mensile parte da 33,95 euro e arriva a 29,95 euro in convergenza, quindi lo sconto resta sempre di 4 euro al mese.

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Il rovescio della medaglia riguarda appunto il ripetitore. In passato era possibile riceverne due, anche se il secondo non era incluso di base e andava aggiunto manualmente dal cliente. Oggi ne arriva uno soltanto, mentre il secondo Booster Seven si può comunque aggiungere pagando 3 euro al mese. Si tratta di un ripetitore WiFi da abbinare al modem per portare il segnale nelle zone della casa meno coperte e, proprio come il modem incluso, sfrutta la tecnologia WiFi 7.

Cosa comprende oggi Fastweb Casa Ultra

Il pacchetto prevede navigazione illimitata in ADSL, FTTC e FTTH con velocità fino a 2,5 Gbps, chiamate senza limiti verso fissi e mobili nazionali, il modem Fastweb Seven e un Booster Seven, il tutto a 33,95 euro al mese a tempo indeterminato. Come per tutte le offerte Fastweb Casa ci sono anche i corsi della Fastweb Digital Academy, la scuola dell’operatore dedicata alle professioni digitali. Fino al 31 dicembre 2026, salvo cambiamenti, arrivano in omaggio pure le assicurazioni Assistenza Casa e Assistenza Salute di Quixa.

Restano compresi senza costi aggiuntivi il servizio Fastweb Club e l’opzione Fastweb Protect, che normalmente costano 3 euro al mese ciascuno. Dal 5 ottobre 2026 però Protect non include più la polizza Wallife ma solo il blocco di siti malevoli, pubblicità e pop up, oltre ad app e strumenti per tutelare l’identità digitale e contenuti educativi sulla sicurezza online. Chi ha sottoscritto l’opzione entro il 4 ottobre conserva la polizza fino al 31 dicembre 2026, poi si disattiverà in automatico senza interrompere i servizi di cybersecurity.

Dal 15 giugno 2026 si può aggiungere anche Fastweb Power Control, in promozione a 1 euro al mese invece di 3 fino al 22 novembre 2026, con 19,95 euro una tantum per lo smart Power Control Plug.

Il modem Fastweb Seven è dual band con velocità fino a 7,2 Gbps e tecnologia Multi Link Operation, che combina le bande 2.4 GHz e 5 GHz. Gestisce fino a 128 dispositivi insieme assegnando banda e priorità in automatico, e con la modalità Eco, attivabile da app, da pulsante o con orari personalizzati, riduce i consumi fino al 50% di notte o quando non c’è nessuno in casa.

Sul fronte della velocità, in fibra FTTH con tecnologia GPON si arriva a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload, sia su rete Fastweb sia fuori rete con Open Fiber o FiberCop. In FTTC si viaggia fino a 100 o 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload, mentre in ADSL fino a 20 Mbps e 1 Mbps. Dal 12 ottobre 2026 esiste poi l’Opzione Fibra 10 Giga in XGS PON su rete proprietaria, con fino a 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload a 5 euro al mese in più, per ora disponibile soltanto a Milano.

Sconto in convergenza, attivazione e recesso

Lo sconto in convergenza di 4 euro al mese spetta a chi attiva insieme un’offerta mobile con Ricarica Automatica o è già cliente mobile con questa modalità. In questo modo Fastweb Casa Ultra scende a 29,95 euro al mese, a cui va sommato il costo della SIM. Disattivando la linea mobile o passando alla Ricarica Manuale lo sconto decade.

Chi combina fisso e mobile ottiene anche Giga illimitati sulla SIM, tranne con Fastweb Mobile Start a 9,95 euro al mese che rimane a 150 Giga. I Giga illimitati spettano anche ai già clienti di rete fissa che aggiungono un’offerta mobile, ma senza lo sconto sul fisso. Aggiungendo Fastweb Energia lo sconto complessivo può arrivare a 288 euro, con 4 euro al mese per il fisso, 10 per la luce e 10 per il gas.

L’attivazione resta gratuita, senza rate nascoste nel prezzo finale. In caso di recesso nei primi 24 mesi viene addebitato un costo di dismissione pari all’importo mensile non promozionato dell’offerta Fastweb attiva al momento della disattivazione.

Fonte: TecnoAndroid