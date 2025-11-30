Gmail: su Android arrivano notifiche con anteprime di foto e allegati

Google introduce un cambiamento significativo nelle notifiche di Gmail per Android, puntando a migliorare la visibilità dei contenuti allegati. Dopo il recente indicatore visivo per i messaggi non letti, la nuova funzione rende più semplice individuare foto, documenti o PDF direttamente dalla tendina delle notifiche, senza dover aprire l’app.
Finora le notifiche mostravano solo mittente, oggetto e una breve anteprima del testo. Con l’aggiornamento, Gmail evidenzia la presenza di allegati tramite un’icona a forma di graffetta posizionata davanti all’oggetto. Al posto dell’immagine del mittente, nella parte destra viene mostrata una miniatura del file allegato, così da capire immediatamente di cosa si tratta.
Come vengono visualizzati gli allegati nelle nuove notifiche
Espandendo la notifica, Gmail presenta una finestra che ricorda l’aspetto delle app di messaggistica: un riquadro che mostra un’anteprima più ampia dell’allegato. Questa scelta grafica sostituisce però l’anteprima del testo del messaggio, dettaglio da considerare soprattutto per le comunicazioni lavorative che richiedono una lettura veloce del contenuto.
Le email con più immagini generano una griglia nella parte inferiore della notifica, mentre altri file — come PDF o documenti — vengono mostrati tramite un piccolo “pill” che contiene l’inizio del nome del file. Questo aiuta a identificare rapidamente il tipo di contenuto incluso. Anche nella visualizzazione compatta resta presente la graffetta, utile a non perdere di vista la presenza degli allegati.
La funzione è pensata per rendere più immediata l’organizzazione della posta, permettendo di capire a colpo d’occhio quali email richiedono attenzione, quali contengono documenti importanti e quali potrebbero essere visualizzate o archiviate in un secondo momento.
Rollout graduale come da consuetudine Google
La distribuzione delle notifiche aggiornate è appena iniziata e, come avviene spesso con le novità di Google, seguirà un rollout graduale. Questo significa che potrebbero volerci giorni o settimane prima che l’aggiornamento raggiunga tutti gli utenti Android.
La novità rappresenta comunque un piccolo passo avanti nell’esperienza quotidiana di Gmail, rendendo le notifiche più informative e funzionali.