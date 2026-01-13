Gli elettrodomestici LG sono il futuro del gruppo

La spinta più solida arriva dagli elettrodomestici, oggi vero motore della strategia LG. Il settore si avvia a chiudere il 2025 con il fatturato più alto di sempre. A sostenere i risultati contribuisce soprattutto il posizionamento premium dei prodotti. Accanto a questo fattore emerge il successo dei modelli basati su abbonamento. Questa formula rafforza la relazione con i clienti e stabilizza i ricavi. Anche le soluzioni per riscaldamento e raffreddamento mostrano una crescita costante. LG avanza sia nel mercato residenziale sia in quello industriale. Particolare attenzione è rivolta ai sistemi per data center dedicati all’intelligenza artificiale.

Un altro comparto in espansione riguarda le soluzioni per veicoli. I sistemi di infotainment registrano valori record grazie alla crescente domanda di tecnologie avanzate. Il trend dovrebbe proseguire anche nel 2026. Più complessa resta la situazione del settore display. La domanda debole e la concorrenza hanno inciso sui margini. Tuttavia, webOS continua a crescere rapidamente. La piattaforma è installata su circa 260 milioni di dispositivi nel mondo. LG punta ora sui mercati emergenti e su nuovi televisori lifestyle. Il 2026 viene indicato come un anno di consolidamento strategico.

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Risultati finanziari solidi grazie agli elettrodomestici LG nonostante le pressioni

Il quadro complessivo conferma una LG in salute, capace di crescere in uno scenario competitivo. Nel 2025 il gruppo sudcoreano ha registrato un fatturato annuo di 61,2 miliardi di dollari. Il dato rappresenta il punto più alto degli ultimi cinque anni. Il tasso di crescita medio annuo si attesta intorno al 9 per cento. L’ultimo trimestre del 2025 ha generato ricavi per 16,3 miliardi di dollari. In questo periodo è emersa una perdita operativa contenuta. L’intero anno si chiude comunque con un utile operativo di 1,7 miliardi di dollari.

L’erosione dei margini è legata soprattutto al settore display. LG ha aumentato le spese di marketing per contrastare la concorrenza. Questa scelta ha inciso sulla redditività di breve periodo. Allo stesso tempo, l’azienda ha rafforzato la propria presenza mondiale. Gli elettrodomestici restano centrali nella visione industriale del gruppo. L’equilibrio tra innovazione, servizi e prodotti fisici appare sempre più evidente. LG utilizza la diversificazione per compensare le debolezze cicliche. Il 2025 viene così archiviato come un anno di transizione positiva. Le previsioni per il 2026 indicano stabilità e ulteriore rafforzamento. La strategia punta sulla continuità più che su scelte aggressive. In un mercato incerto, LG sceglie la solidità come vantaggio competitivo.