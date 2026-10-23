Glee torna con un reboot su Disney+ firmato Ryan Murphy

Il reboot di Glee è ufficialmente in arrivo su Disney+. L’annuncio è arrivato proprio in queste ore e chiude un’attesa lunga più di dieci anni, tenuta viva dalle richieste insistenti di milioni di fan che non hanno mai smesso di sperare in un ritorno della celebre serie musicale. Dietro l’operazione c’è ancora una volta Ryan Murphy, che alla fine è riuscito nell’impresa di riportare sullo schermo uno dei titoli più popolari della televisione recente.

Per chi l’ha seguita all’epoca il nome non ha bisogno di presentazioni. Glee è andata in onda tra il 2009 e il 2015 e in quegli anni è diventata un vero fenomeno, capace di mescolare racconto e musica in un modo che ha lasciato il segno in un’intera generazione di spettatori. Non stupisce quindi che la notizia del ritorno abbia acceso subito l’entusiasmo del pubblico.

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Glee riparte da Disney+ con un reboot

Il punto di partenza è chiaro. Disney+ non parla di una semplice reunion né di una prosecuzione diretta della storia originale ma di un reboot, cioè di una nuova versione del progetto. La differenza non è da poco, perché un reboot di solito riprende l’idea di fondo e lo spirito di una serie per rileggerli con occhi nuovi, senza per forza legarsi in modo stretto a quanto già raccontato in passato.

Secondo quanto comunicato la produzione è già partita. Questo significa che il progetto ha superato la fase delle semplici voci e delle ipotesi, quella in cui per anni si è parlato di un possibile ritorno senza che arrivasse mai una conferma vera. Stavolta l’ufficialità c’è e porta la firma della piattaforma.

Per Ryan Murphy si tratta di un ritorno a uno dei lavori che più hanno contribuito alla sua notorietà. Il fatto che sia proprio lui a guidare questa nuova fase di Glee rappresenta un elemento di continuità importante agli occhi dei fan, che negli anni hanno sempre legato il successo della serie al suo creatore.

Data di uscita e cast del nuovo Glee

Sul fronte dei dettagli concreti però il quadro resta piuttosto vuoto. Disney+ non ha ancora indicato una data di uscita per il reboot e non ha fornito indicazioni nemmeno su un periodo di massima in cui il debutto potrebbe avvenire. Chi sperava di poter già segnare un giorno sul calendario dovrà quindi pazientare.

Lo stesso discorso vale per il cast. Al momento non è stato comunicato alcun nome e non è chiaro chi farà parte della nuova versione della serie. Non si sa se ci sarà spazio per qualche volto legato al passato oppure se la scelta cadrà su interpreti del tutto nuovi. Su questo punto l’annuncio ufficiale non aggiunge nulla e ogni ipotesi, per ora, rimarrebbe una semplice supposizione.

Mancano anche informazioni sulla trama, sul numero di episodi e sull’impostazione generale del progetto. Quello che si sa con certezza si riduce a pochi elementi ma tutti decisivi. Il reboot di Glee esiste, arriverà su Disney+, la produzione è stata avviata e alla guida c’è Ryan Murphy, a più di dieci anni dalla chiusura della serie originale andata in onda tra il 2009 e il 2015. Su data e interpreti la piattaforma non ha ancora diffuso alcun dettaglio.

Fonte: TecnoAndroid