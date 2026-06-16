GIGABYTE conquista COMPUTEX 2026: riceve tanti premi con AI e gaming avanzato

GIGABYTE chiude COMPUTEX 2026 con una serie di riconoscimenti internazionali ottenuti grazie alle nuove soluzioni presentate durante la manifestazione. L’azienda ha portato sul palco il tema ENTER INFINITY, scelto per celebrare il 40° anniversario del brand e per raccontare una nuova visione del computing dove intelligenza artificiale, gaming e progettazione avanzata convivono.

La presenza alla fiera ha messo in evidenza un ecosistema sempre più ampio, capace di integrare componenti hardware, piattaforme AI e dispositivi pensati per differenti scenari di utilizzo. Diverse proposte hanno ricevuto premi Best of COMPUTEX, riconoscimenti Editor’s Choice e altri premi assegnati dalla stampa specializzata internazionale.

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X870E AORUS INFINITY NEXT protagonista tra le novità

Tra i prodotti che hanno attirato maggiormente l’attenzione si è distinta la scheda madre X870E AORUS INFINITY NEXT, una soluzione che punta su prestazioni elevate, gestione termica avanzata e un design ispirato all’esplorazione spaziale.

Il modello integra materiali dedicati alla dissipazione derivati dall’industria aerospaziale e tecnologie di costruzione pensate per migliorare il raffreddamento dei componenti. La struttura AI Gyroid permette di aumentare fino al 44% la superficie dedicata alla dispersione del calore, contribuendo alla stabilità durante gli utilizzi più intensivi.

Sul fronte dell’alimentazione, la scheda madre adotta un design a 64 fasi in grado di arrivare fino a 5.120 ampere, offrendo una piattaforma progettata per sistemi ad alte prestazioni. Secondo la stampa internazionale, il prodotto rappresenta una delle soluzioni più originali viste alla manifestazione grazie all’unione tra estetica e ingegneria. La filosofia ENTER INFINITY non si limita però alla singola scheda madre. GIGABYTE ha infatti introdotto una gamma più ampia che comprende motherboard, schede grafiche, periferiche gaming e chassis, creando un ecosistema coerente dedicato agli appassionati di PC.

AI, gaming e display di nuova generazione

Durante COMPUTEX 2026, GIGABYTE ha mostrato anche la convergenza tra AI e gaming, presentando soluzioni progettate per portare l’elaborazione intelligente direttamente nei dispositivi degli utenti.

La famiglia AI TOP, insieme ai nuovi PC AI e alla scheda AORUS GeForce RTX 5090 AI BOX, ha evidenziato le possibilità dell’intelligenza artificiale locale, con strumenti pensati sia per attività quotidiane sia per flussi di lavoro più complessi. Nel settore gaming, il notebook AORUS MASTER 16 AI ha ricevuto il COMPUTEX Best Choice Award, confermando la direzione del brand verso sistemi capaci di combinare potenza, ottimizzazione software e funzioni intelligenti.

Anche il comparto monitor ha ricevuto attenzione con il modello FM275K16P, riconosciuto come il primo monitor gaming Mini LED Multi-Mode 5K da 27 pollici. Una soluzione che punta a migliorare qualità visiva, dettaglio e versatilità per gli utenti che cercano un display avanzato.

Design, sostenibilità e futuro del PC

Un altro elemento centrale della presenza GIGABYTE è stato il rapporto tra prestazioni e design. La scheda grafica AORUS GeForce RTX 5080 INFINITY WOOD e l’ecosistema STEALTH hanno mostrato un approccio orientato alla pulizia estetica delle configurazioni, con particolare attenzione alla gestione nascosta dei cavi.

La stessa filosofia è stata applicata anche allo stand ENTER INFINITY, progettato attraverso una struttura modulare, sistemi riutilizzabili e soluzioni pensate per ridurre l’impatto ambientale. L’allestimento ha ottenuto la certificazione COMPUTEX 2026 ECOBooth Sustainable Exhibition Certification, riconoscimento dedicato alle iniziative più attente alla sostenibilità durante la manifestazione.