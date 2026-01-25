Gemini sfrutta foto e email per fornire risposte personalizzate

Google, a una sola settimana dall’annuncio ufficiale relativo a Personal Intelligence, torna sull’argomento e lo fa aggiungendo un tassello importante. Tramite tale nuova opzione, Gemini potrà sfruttare altri servizi dell’ecosistema di Mountain View per le sue risposte agli utenti. Inoltre Personal Intelligence arriverà anche alla modalità AI di Google Search. In tal modo, la ricerca online potrebbe diventare molto più simile a una conversazione con qualcuno che sa già di noi. L’idea alla base è che gli utenti abbonati ai piani Google AI Pro e Ultra potranno scegliere se collegare o meno il proprio account Gmail e Google Foto alla modalità AI della Ricerca. Non è un passaggio obbligatorio, ma una possibilità in più per chi vuole spingersi verso un’esperienza più personalizzata. Collegando tali servizi, l’AI potrà mettere in relazione dati che oggi sono separati: email, ricerche, immagini, abitudini di utilizzo.

Gemini e l’ecosistema Google si evolve con Personal Intelligence

Il valore di tale approccio emerge soprattutto negli esempi pratici. Ad esempio, se mentre si organizza un viaggio, gli utenti vogliono fare degli acquisti relativi a quest’ultimo, l’AI potrà controllare le informazioni presenti nelle email, come conferma di volo o di hotel. In tal modo, può capire il clima della destinazione e tenere conto dei marchi che hanno già dimostrato di apprezzare. La risposta finale non sarà solo “corretta”, ma anche coerente con le esigenze reali degli utenti.

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Ovviamente, un sistema del genere solleva dubbi legittimi sulla privacy, e Google lo sa bene. Per tale motivo l’azienda ribadisce che l’integrazione con Gmail e Google Foto è completamente opzionale e reversibile in qualsiasi momento. Inoltre, l’azienda sostiene che il modello non viene addestrato sull’intero contenuto delle email o delle foto, ma utilizzi solo le informazioni necessarie per rispondere a richieste specifiche. Per ora, tale nuova funzione è disponibile come esperimento all’interno di Google Labs e solo per gli account personali negli Stati Uniti.