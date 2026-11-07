Gemini rinnova pannello laterale e animazione dell’overlay

Google sta preparando alcune modifiche per Gemini che coinvolgono il pannello laterale e l’overlay dell’assistente, due elementi con cui chi usa l’app ha a che fare praticamente ogni giorno. Il colosso di Mountain View continua a lavorare senza sosta sul suo assistente basato sull’intelligenza artificiale e non lo fa solo sul fronte delle funzioni, dove gli annunci arrivano con una certa regolarità, ma anche su quello dell’usabilità e dell’estetica.

Le novità sono saltate fuori dalla versione 17.73.15 beta di App Google, cioè il contenitore che sui dispositivi Android ospita tutte le funzioni IA dell’azienda. Si tratta della stessa build in cui sono comparsi anche nuovi indizi sulla modalità offline di Gemini Live. Al suo interno ci sono un paio di cambiamenti pensati per l’app di Gemini, uno legato all’usabilità e uno puramente grafico, più un terzo che riguarda direttamente App Google, ancora in attesa della nuova scheda Tu su Android.

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Gemini ritocca il pannello laterale e l’animazione dell’overlay

Sono passate appena un paio di settimane da quando Google ha rinnovato il pannello laterale dell’app di Gemini, eppure sembrano già in arrivo altri ritocchi con l’obiettivo di rendere l’esperienza ancora più comoda. Confrontando la versione attuale con quella in sviluppo le differenze sono tre. Il selettore dell’account sparisce, il pulsante delle impostazioni si sposta a sinistra pur restando in basso e il tasto Nuova chat scende nella parte inferiore del pannello.

Togliere il selettore dell’account da lì è una scelta che tutto sommato ha senso, visto che lo si può già raggiungere dalla schermata iniziale dell’app. Allo stesso tempo un pulsante Nuova chat più in vista, e non più sepolto tra le voci dell’elenco, potrebbe rivelarsi una soluzione più pratica di quella attuale.

Qualcosa cambierà anche per l’overlay di Gemini, in particolare per l’animazione che ne accompagna la comparsa sullo schermo. Oggi si vede un motivo a punti ben evidente nella parte bassa del display. La nuova versione invece propone un effetto più lungo che parte proprio da quei punti e si chiude con un bagliore che corre lungo i bordi inferiori dello schermo.

App Google si prepara alla scheda Tu anche su Android

Il terzo cambiamento riguarda App Google, che aspetta ancora l’arrivo della scheda Tu. Questa sezione è già disponibile nella versione per iOS mentre su Android deve ancora essere implementata. Sui dispositivi Apple raccoglie la cronologia delle ricerche, con quelle più recenti in evidenza e l’accesso all’elenco completo, insieme a elementi salvati e raccolte, mostrati in un carosello a scorrimento orizzontale da cui si può aprire la sezione dedicata.

Su Android la scheda Tu dovrebbe includere in più le ricerche fatte con Lens e quelle per brani musicali. Dovrebbe esserci anche la sezione Scorciatoie già vista su iOS, con un’opzione per aprire la cronologia delle ricerche e un’altra per cancellare quelle degli ultimi 30 minuti.

In Italia Gemini è disponibile ufficialmente sia come web app sia come app per dispositivi Android, dove fa sempre parte di App Google proprio come Google Assistant. Per avere accesso alle novità conviene verificare che sul telefono sia installata l’ultima versione di App Google, il vero contenitore dell’assistente IA di Mountain View e anche della AI Mode. Basta aprire la pagina dell’app sul Google Play Store e toccare “Aggiorna” nel caso in cui venga segnalato un aggiornamento disponibile.

Fonte: TecnoAndroid