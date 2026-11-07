Bluesky blocca i link ai dati trapelati di 41.000 dipendenti DHS

Bluesky ha deciso di bloccare i link che rimandano a un archivio trapelato online contenente i dati personali di oltre 41.000 persone tra dipendenti e collaboratori esterni del DHS, il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti. La piattaforma ha giustificato la scelta in modo piuttosto netto, spiegando che quelle informazioni sono state condivise senza l’autorizzazione dei diretti interessati. È una decisione che tocca un tema delicato per qualsiasi social network, cioè il punto in cui la libera circolazione dei contenuti si scontra con la tutela della riservatezza.

La notizia riguarda prima di tutto i numeri. Parliamo di un insieme di informazioni che coinvolge decine di migliaia di lavoratori legati a una delle agenzie federali più grandi e sensibili dell’apparato americano. Un volume del genere rende evidente perché la questione non sia passata inosservata e perché il social abbia ritenuto necessario intervenire.

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Cosa ha fatto Bluesky con i link all’archivio

L’intervento di Bluesky si concentra sui collegamenti che puntano alla raccolta di dati finita in rete. In pratica la piattaforma ha scelto di impedire che quei link circolino liberamente tra i suoi utenti, chiudendo di fatto uno dei canali attraverso cui il materiale avrebbe potuto diffondersi con rapidità. Su un social basato sulla condivisione veloce di post e contenuti, bloccare un indirizzo significa ridurre in modo concreto la sua visibilità.

La motivazione fornita dal servizio è chiara e ruota attorno a un concetto preciso. Secondo la piattaforma il materiale è stato condiviso senza autorizzazione delle persone a cui si riferisce. Non si tratta quindi di una valutazione sul contenuto politico o giornalistico della vicenda, ma di una scelta legata al fatto che le informazioni personali di migliaia di individui sono state rese pubbliche senza il loro consenso.

Questo tipo di approccio non è del tutto inedito nel panorama dei social, dove le regole sulla diffusione di dati personali altrui sono spesso tra le più rigide. Quando un archivio con nomi e informazioni private finisce online, le piattaforme si trovano a dover decidere rapidamente se e come limitarne la propagazione. Bluesky ha optato per la linea del blocco dei collegamenti.

Perché il caso dei dipendenti DHS pesa così tanto

Il nodo centrale riguarda l’identità delle persone coinvolte. L’archivio non contiene informazioni generiche ma dati riconducibili a dipendenti e collaboratori del DHS, cioè lavoratori impiegati direttamente dal dipartimento oppure legati ad esso tramite contratti esterni. Il fatto che la raccolta includa anche gli appaltatori allarga ulteriormente la platea di chi si ritrova esposto.

Le oltre 41.000 persone citate rappresentano una quota consistente di individui che, a causa di questa fuga di informazioni, vedono i propri dati personali accessibili a chiunque riesca a raggiungere l’archivio. Ed è proprio qui che si inserisce la scelta della piattaforma, pensata per evitare che il proprio spazio diventi un veicolo di ulteriore diffusione.

La posizione di Bluesky resta legata a un principio semplice da comprendere anche per chi non mastica di sicurezza informatica. Le informazioni private di una persona non dovrebbero circolare se quella persona non ha dato il suo assenso. Partendo da questo presupposto il social ha stabilito che i link all’archivio trapelato non possano essere condivisi sulla piattaforma, perché il materiale che contengono è stato diffuso senza l’autorizzazione dei lavoratori del Dipartimento della Sicurezza Interna e dei loro collaboratori esterni.

Fonte: TecnoAndroid