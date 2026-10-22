Gemini Notebook, slide e video overview ora si creano passo passo

Con un aggiornamento pensato per due degli strumenti più utilizzati, Gemini Notebook offre adesso un controllo creativo molto più ampio su slide e video overview. La novità prende il nome di cocreazione guidata e modifica l’approccio di fondo: invece di passare da un singolo prompt direttamente al risultato finale, il percorso parte dalle fonti caricate e accompagna l’utente un passaggio alla volta, lasciando spazio a correzioni e aggiustamenti prima che l’elaborato prenda davvero forma.

Si tratta di un cambio di impostazione piuttosto evidente. Il sistema non si limita più a eseguire una richiesta in un colpo solo ma propone una traccia, raccoglie le indicazioni e su quella base costruisce le presentazioni o i filmati riassuntivi, con la possibilità di intervenire nelle fasi intermedie.

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Dalla chat al piano di lavoro con il nuovo Review toggle

Il punto di partenza è la chat. Basta chiedere a Gemini Notebook di realizzare delle slide oppure un video overview e lo strumento, analizzando i materiali disponibili, suggerisce gli argomenti da inserire nel progetto. Una volta confermata questa prima selezione si può orientare ancora meglio il contenuto, scegliendo lo stile visivo e il formato più adatti allo scopo.

Chi desidera un controllo ancora più approfondito trova il nuovo Review toggle. Attivandolo diventa possibile esaminare l’intero piano all’interno del pannello studio: per le slide si clicca su “Review outline notes”, mentre per i video la voce da selezionare è “Review producer notes”. In questa fase si possono aggiungere osservazioni di vario tipo, per esempio la richiesta di un riepilogo in apertura oppure l’inversione dell’ordine di una scena, il tutto prima che venga generato qualsiasi elemento. Quando il risultato appare convincente si seleziona “Proceed” e si ottiene l’elaborato definitivo.

Revisione immediata oppure generazione rapida

Non sempre serve passare per tutte le tappe intermedie. Se le idee sono già chiare, è sufficiente indicarle con precisione nel prompt e il notebook salterà direttamente al flusso di revisione. C’è però un dettaglio da tenere a mente per i video overview: la revisione delle producer notes richiede di concentrare tutto il feedback in un’unica volta. Dopo aver premuto “Proceed”, infatti, il filmato viene generato e non è più possibile tornare a modificare le note.

Per chi invece punta alla velocità resta disponibile anche la strada più semplice. Si apre il pannello studio, si sceglie il tipo di elaborato, si lascia disattivato il Review toggle e Gemini Notebook procede alla generazione esattamente come faceva in precedenza, senza alcun passaggio aggiuntivo.

Disponibilità globale e limiti in base al piano

Le funzionalità di cocreazione stanno arrivando a livello globale per tutti gli utenti di Gemini Notebook e la distribuzione si completerà nell’arco della prossima settimana. Non cambiano invece i limiti giornalieri previsti per i video overview, che variano a seconda dell’abbonamento sottoscritto.

Con il piano Standard si possono creare 3 video al giorno, che salgono a 6 con Google AI Plus. Il tetto più alto spetta a Google AI Pro, che ne consente 20 e aggiunge altri 2 video in versione cinematografica. Per avviare la creazione direttamente dalla chat basta un prompt come “Create a video summarizing [argomento]”, cioè una semplice richiesta di realizzare un video che riassuma il tema scelto, da personalizzare poi attraverso le schede interattive restituite dal sistema.

Fonte: TecnoAndroid