Gemini 3 Deep Think su Google AI Ultra: upgrade nel ragionamento complesso

Google ha introdotto Gemini 3 Deep Think all’interno dell’abbonamento AI Ultra, offrendo una nuova modalità progettata per affrontare compiti avanzati di matematica, scienze e logica. È un’evoluzione che punta a migliorare drasticamente il ragionamento dei modelli, un ambito dove anche le soluzioni più moderne mostrano ancora margini di miglioramento. L’obiettivo è chiaro: rendere l’intelligenza artificiale più affidabile quando si tratta di problemi complessi e strutturati.

Deep Think si basa su un approccio definito “parallel reasoning”, una tecnica che permette al modello di valutare simultaneamente più ipotesi. Invece di seguire un’unica catena logica, il sistema esplora percorsi multipli e sceglie quello più coerente dopo averli messi a confronto. Un metodo che ricorda le dinamiche del pensiero umano, ma potenziato dalla capacità di elaborazione tipica delle AI contemporanee.

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Risultati concreti e miglioramenti rispetto alla generazione precedente

I dati condivisi da Google mostrano un progresso evidente. Gemini 3 Deep Think ha raggiunto il 41% di accuratezzasu Humanity’s Last Exam, un benchmark noto per la sua severità e che valuta il ragionamento senza strumenti esterni. Sul test ARC-AGI-2 con esecuzione di codice ha raggiunto il 45,1%, superando qualsiasi modello precedente. Sono cifre che rappresentano un salto misurabile rispetto alla serie Gemini 2.5 Deep Think, già impiegata con successo in competizioni internazionali di matematica e programmazione.

Questi numeri suggeriscono un’evoluzione non solo incrementale, ma qualitativa nel modo in cui l’intelligenza artificiale affronta scenari a più livelli, dove il percorso verso una risposta corretta richiede passaggi intermedi complessi e verifiche costanti.

Disponibilità e funzionamento per gli abbonati Ultra

Gli utenti con abbonamento AI Ultra possono già utilizzare la nuova modalità. Per accedere è sufficiente selezionare l’opzione Deep Think nella barra dei prompt dell’app Gemini e scegliere Gemini 3 Pro come modello attivo. Nonostante l’elevato carico computazionale richiesto, Google afferma di aver ottimizzato l’esperienza per garantire tempi di risposta rapidi e un’interazione fluida.

Il quadro che emerge mette in evidenza una strategia precisa. Mentre alcuni modelli, come GPT-5, puntano su un sistema unificato di ragionamento adattivo, Gemini 3 si concentra sulla specializzazione, con la volontà di diventare un punto di riferimento per la ricerca scientifica assistita da AI, per l’analisi avanzata e per gli ambiti dove rigore e precisione sono indispensabili.