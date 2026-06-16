Gemini 3.5 Live Translate traduce in tempo reale in oltre 70 lingue

Gemini 3.5 Live Translate punta a fare una cosa che fino a poco tempo fa sembrava fantascienza, ovvero tradurre alla velocità di una conversazione vera, mentre le persone parlano. Google ha presentato questo nuovo modello audio pensato proprio per rendere più naturali gli scambi multilingue in tempo reale. Niente più pause imbarazzanti o attese fastidiose, almeno secondo le promesse dell’azienda. Il sistema ascolta, traduce e parla senza interruzioni, con un ritardo di appena qualche secondo. Abbastanza poco da assomigliare a una chiacchierata normale tra due persone che, semplicemente, non parlano la stessa lingua.

La novità più interessante riguarda il numero di lingue gestite. Gemini 3.5 Live Translate ne supporta più di 70 e le riconosce in automatico, aprendo la strada a migliaia di combinazioni possibili dentro una stessa conversazione. Google ha già reso lo strumento disponibile per sviluppatori e partner, che possono integrarlo dentro riunioni, piattaforme di comunicazione e applicazioni per dispositivi mobili.

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Come funziona la traduzione continua

Il cambiamento più grosso sta nel modo in cui avviene la traduzione. I sistemi tradizionali lavorano a turni, aspettano che una persona finisca di parlare prima di restituire la risposta. Qui invece si parla di traduzione continua in streaming. Il modello non aspetta, elabora il discorso mentre scorre. Il risultato è un’esperienza più fluida, con meno interruzioni e meno momenti morti.

E poi c’è la questione del mondo reale, che è sempre più caotico di qualsiasi demo. Google sostiene che Gemini 3.5 Live sappia cavarsela anche in ambienti rumorosi, gestendo suoni di sottofondo, voci che si sovrappongono e quel modo informale di parlare che usiamo tutti i giorni. Questo lo rende adatto a parecchie situazioni diverse, dalle chiamate di assistenza clienti alle visite guidate, passando per le aule scolastiche, i servizi di ride sharing e le dirette. Un altro punto su cui l’azienda insiste molto è la qualità della voce. Invece di sfornare il solito timbro sintetico e piatto, il sistema prova a conservare qualcosa di chi sta parlando davvero, cioè ritmo, intonazione e tono emotivo. Tradotto in pratica, la voce risulta più naturale e seguire il discorso diventa meno faticoso.

Una nuova stagione per la traduzione

L’obiettivo più ampio dietro Gemini 3.5 Live è togliere la traduzione dal recinto delle dimostrazioni occasionali per portarla dentro la comunicazione di ogni giorno. Permettere conversazioni multilingue quasi in tempo reale, senza chiedere a nessuno di cambiare il proprio modo di parlare, potrebbe rendere gli scambi tra lingue diverse molto più pratici. Per le aziende, per le organizzazioni e anche per i singoli.

Il segnale è chiaro e va in una direzione precisa, perché diverse aziende stanno spingendo per rendere la traduzione in tempo reale sempre più diffusa. L’anno scorso Apple ha lanciato AirPods Pro 3 con la funzione Live Translation, quella che più di tutte ha fatto rumore. Google Translate ha portato gradualmente la traduzione dal vivo tramite cuffie sia su dispositivi Apple sia Android a partire da dicembre. Persino T-Mobile sta testando chiamate telefoniche con traduzione vocale alimentata dall’intelligenza artificiale.

Al CES di gennaio è comparso pure un dispositivo portatile capace di trasformare in testo le conversazioni parlate in tempo reale, al punto da consentire un dialogo in polacco a chi quella lingua non la conosce nemmeno un po’. Gemini 3.5 Live è solo l’ultimo arrivato in una lunga fila di prodotti di traduzione spinti dall’intelligenza artificiale. Una tendenza che cresce e che racconta una voglia precisa, quella di comunicare in modo efficiente tra culture diverse, rendendo viaggi, apprendimento delle lingue e comprensione reciproca molto meno complicati di prima.