Gears of War E-Day non arriva su PS5: Microsoft smentisce la decisione last minute

Gears of War: E-Day non arriverà su PS5, e questa decisione ha acceso un dibattito piuttosto vivace tra i giocatori. Molti sostengono che la scelta sia stata presa all’ultimo momento da Xbox, e a sostegno di questa tesi è spuntato un indizio piuttosto concreto. Microsoft, però, ha smentito categoricamente che le cose siano andate così.

Tutto parte da un dettaglio sfuggito durante l’Xbox Podcast ufficiale. Nel corso della trasmissione è stata mostrata una versione del video gameplay “deep dive” dedicato al gioco, e quella clip si chiudeva con un’immagine che elencava le piattaforme di uscita. Tra queste compariva anche PS5. Il video è stato poi sostituito con la versione definitiva, quella che mostra soltanto PC e Xbox Series X|S, ma qualcuno ha fatto in tempo a catturare uno screenshot. Ed è proprio quell’immagine che, secondo molti, dimostrerebbe come lo sparatutto fosse pensato anche per la console Sony fino a poco tempo fa.

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Cosa ha risposto Microsoft sull’esclusiva

La questione è finita sotto i riflettori e a quel punto è intervenuto direttamente Aaron Greenberg, responsabile marketing di Xbox. La sua versione è netta: non è vero che la decisione è arrivata all’ultimo minuto. La spiegazione riguarda piuttosto la gestione interna dell’informazione.

“Abbiamo limitato la diffusione dell’informazione a un gruppo interno”, ha raccontato Greenberg, cercando di giustificare la svista finita nel filmato. “L’intenzione era infatti condividere l’informazione prima con i nostri giocatori e con chiunque guardasse lo showcase”. In pratica, chi ha montato la puntata del podcast non sapeva nulla del cambio di rotta e ha usato una versione del video deep dive ormai superata, registrata probabilmente diversi mesi prima, quando l’edizione per PS5 era ancora nei piani.

I cambiamenti dopo l’arrivo della nuova CEO

Greenberg ha collegato tutto a una fase di trasformazione interna. “Tante cose sono cambiate da quando Asha ha assunto il suo ruolo 107 giorni fa”, ha detto. “Ci stiamo muovendo velocemente e a dire il vero dà una certa energia a tutti qui dentro. Io stesso ho saputo di questa faccenda delle esclusive appena un mese fa”.

Il riferimento è ad Asha Sharma, la nuova CEO che ha preso le redini da circa tre mesi. Il suo arrivo ha portato a diversi cambiamenti, e tra questi rientra anche la revisione della strategia delle esclusive, un tema di cui Sharma parla da tempo e che ora sembra prendere forma concreta, almeno in parte. Sembra logico, quindi, che decisioni come questa siano maturate proprio negli ultimissimi mesi. Per il resto, Gears of War: E-Day ha già una data di uscita annunciata e resterà un titolo esclusivo console Xbox, accanto alla versione PC.