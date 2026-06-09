iOS 27, quando arrivano versione stabile e beta pubblica per iPhone

iOS 27 è già una realtà per gli sviluppatori, ma chi aspetta la versione stabile dovrà segnarsi qualche data sul calendario. Il nuovo aggiornamento per iPhone è stato svelato ufficialmente al WWDC e da oggi è disponibile in beta sviluppatori. La domanda che si fanno in tanti riguarda i tempi: quando arriverà la versione pubblica e, soprattutto, quando potrà installarla chiunque senza rischi.

Andiamo con ordine, perché Apple segue ormai una tabella di marcia abbastanza prevedibile. La prima cosa da sapere è che esistono due tappe distinte prima del rilascio definitivo. C’è la fase di test, divisa tra sviluppatori e utenti normali, e poi c’è il lancio vero e proprio per tutti.

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Quando esce la beta pubblica di iOS 27

La beta pubblica di iOS 27 è attesa per luglio. Questo significa che chi non se la sente di provare la versione riservata agli sviluppatori, che spesso può dare qualche grattacapo in termini di stabilità, non dovrà aspettare poi così tanto. Bastano poche settimane e l’aggiornamento sarà accessibile a una platea molto più ampia, sempre nella forma sperimentale ma più affidabile rispetto alla prima release.

Il meccanismo è collaudato. Dopo l’annuncio al WWDC arriva subito la beta per sviluppatori, poi a distanza di qualche settimana tocca alla versione pubblica. L’estate diventa così un lungo periodo di prova, durante il quale Apple raccoglie segnalazioni e sistema bug prima della distribuzione finale.

La data di uscita ufficiale di iOS 27

Sul rilascio definitivo non ci sono grandi sorprese. Apple distribuisce le sue versioni principali di iOS sempre a settembre, e iOS 27 non farà eccezione. Il momento più probabile è la metà del mese, in linea con quanto successo negli anni passati.

Guardando indietro, lo schema è piuttosto chiaro. iOS 26 è arrivato lunedì 15 settembre, iOS 18 lunedì 16 settembre, iOS 17 lunedì 18 settembre e iOS 16 lunedì 12 settembre. Seguendo questa logica, la data di uscita di iOS 27 dovrebbe cadere intorno a lunedì 14 settembre. Niente di confermato al 100 per cento, ma la previsione si basa su una costanza che dura ormai da anni.

La data ufficiale, come sempre, verrà comunicata durante l’evento annuale dedicato a iPhone, quello in cui Apple presenta i nuovi modelli. Di solito si tiene la settimana prima del rilascio del sistema operativo, quindi sarà quella l’occasione buona per avere la conferma definitiva.

Un’ultima nota sulla compatibilità. iOS 27 funzionerà esattamente sugli stessi modelli di iPhone già supportati da iOS 26. Chi ha potuto installare l’aggiornamento precedente, insomma, non resterà escluso e potrà passare alla nuova versione senza dover cambiare dispositivo.