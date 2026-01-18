Galaxy Z TriFold: segnalati danni inspiegabili al display

Negli ultimi giorni è stato possibile osservare il primo smartphone tri-fold di Samsung. Ciò in occasione del CES 2026. Ma il Galaxy Z TriFold non è affatto una novità assoluta. In Corea del Sud è, infatti, in vendita già da qualche settimana e, almeno sulla carta, il debutto sembra promettente. Eppure, l’entusiasmo iniziale sta iniziando a scontrarsi con i primi, inevitabili, dubbi. Proprio dalla Corea arriva, infatti, una segnalazione piuttosto preoccupante, emersa sul forum ufficiale Samsung. Un utente racconta che il pannello OLED pieghevole del suo Galaxy Z TriFold si sarebbe danneggiato senza alcuna caduta, urto o uso improprio. Secondo la testimonianza, tutto sarebbe iniziato con la comparsa di una sottile linea bianca verticale in prossimità della cerniera sinistra. Da lì, la situazione sarebbe rapidamente peggiorata. La porzione più a sinistra dello schermo avrebbe cominciato ad accendersi e spegnersi in modo intermittente, rendendo di fatto inutilizzabile una parte del display.

Intoppi con il display del nuovo Galaxy Z TriFold?

Il problema, però, non è solo il guasto in sé, quanto ciò che succede dopo. Nonostante il prezzo decisamente fuori scala del dispositivo (3.590.400 won, circa 2.100 euro) Samsung non prevede la sostituzione gratuita del display in garanzia. L’azienda offre unicamente uno sconto una tantum del 50% sulla prima riparazione dello schermo flessibile. Una “concessione” che lascia comunque l’utente con una spesa di circa 1.300.000 won, ovvero intorno ai 750 euro.

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È chiaro che, in casi come questo, serve sempre un minimo di cautela. Al momento non è possibile verificare in modo indipendente la dinamica raccontata dall’utente. Detto ciò, qualche campanello d’allarme inizia a suonare. Il noto JerryRigEverything, ad esempio, ha già messo alla prova il Galaxy Z TriFold con il suo classico bend test, mostrando come il dispositivo risulti più fragile del Galaxy Z Fold7, nonostante uno spessore quasi identico. Se tali segnalazioni dovessero moltiplicarsi, il lancio internazionale del Galaxy Z TriFold potrebbe rivelarsi più complicato del previsto.