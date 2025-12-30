Galaxy Z Trifold: ecco i risultati di un recente test di resistenza

Nel settore dei dispositivi pieghevoli, l’innovazione procede spesso lungo una linea sottile che separa il progresso tecnico dalla fragilità strutturale. Il nuovo Galaxy Z Trifold, presentato da Samsung all’inizio di dicembre, incarna perfettamente tale equilibrio precario. Si presenta, infatti, come un prodotto pensato per spingersi oltre i limiti del design tradizionale, introducendo una configurazione tri-fold più ambiziosa rispetto a quella del collaudato Galaxy Z Fold 7. La scelta di aggiungere una piega supplementare non è soltanto estetica, ma comporta un aumento della complessità ingegneristica. Più snodi, più superfici flessibili e uno spessore ridotto al minimo rendono il dispositivo estremamente sofisticato, ma anche più esposto alle sollecitazioni meccaniche. È proprio questo il contesto in cui si inserisce lo stress test realizzato dal noto youtuber JerryRigEverything. Famoso per prove intenzionalmente estreme e lontane dall’uso quotidiano reale.

Samsung: ecco cosa è emerso con lo stress test del Galaxy Z Trifold

Le prime criticità emerse riguardano i display. Sottoposti a una prova di resistenza termica mediante una fiamma diretta, sia lo schermo esterno sia il grande pannello interno da 10 pollici hanno mostrato danni permanenti. I pixel hanno ceduto in tempi rapidi, lasciando segni visibili e irreversibili. Anche la resistenza ai graffi ha evidenziato alcuni limiti, in particolare sul retro in plastica, che si è deteriorato con maggiore facilità rispetto ai materiali più rigidi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il limite più evidente è emerso durante la piegatura inversa. Il telaio in Armour Aluminum, assottigliato fino a 3,9 millimetri per migliorare la maneggevolezza, ha pagato tale scelta in termini di rigidità. Applicando pressione nel verso opposto a quello previsto, il dispositivo si è rotto lungo la linea delle antenne, causando la distruzione immediata del display interno.

A tal proposito, Samsung dichiara che il Galaxy Z Trifold è stato progettato per resistere a 200.000 cicli di apertura e chiusura. Anche se un recente test indipendente non ha raggiunto tale soglia, il dispositivo ha comunque superato 144.000 piegature.

Un altro nodo cruciale è rappresentato dalla gestione di polvere e detriti. Dopo l’esposizione intenzionale a grandi quantità di sabbia, le cerniere del Galaxy Z Trifold hanno iniziato a produrre rumori di attrito durante l’apertura e la chiusura. Nonostante la presenza di sensori di sicurezza progettati per avvisare l’utente in caso di movimenti errati, l’ingresso di particelle solide sembra compromettere la fluidità meccanica nel tempo.