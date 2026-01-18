Galaxy Watch e TV Samsung: un nuovo telecomando da polso

Chi utilizza un Galaxy Watch da tempo sa che uno dei punti di forza degli smartwatch Samsung non è solo il design o il monitoraggio della salute, ma la capacità di dialogare in modo profondo con gli altri dispositivi del brand. In questo contesto nasce una funzione poco conosciuta ma sorprendentemente pratica, il controllo delle TV Samsung direttamente dal polso. Grazie all’integrazione con SmartThings, il Galaxy Watch può trasformarsi in un telecomando intelligente capace di gestire volume, cambio canale, navigazione dei menu e avvio delle app multimediali. Tutto questo senza dover cercare il classico telecomando sul divano.

Tale approccio mostra chiaramente la direzione intrapresa da Samsung. L’azienda non punta più su singoli dispositivi isolati, ma su un ecosistema Galaxy sempre più connesso, dove smartwatch, smartphone e TV diventano parti di un’unica esperienza. Anche se per molti utenti resta una funzione “di contorno”, per altri può trasformarsi in un elemento unico, capace di semplificare le operazioni quotidiane e rendere più fluida la gestione dell’intrattenimento domestico.

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Galaxy Pointer Mode: come funzionano i controlli gestuali e quali sono i requisiti

La vera novità che rende speciale l’interazione tra Galaxy Watch e TV Samsung è il Pointer Mode. Questa modalità consente di muovere un cursore sullo schermo semplicemente spostando il polso, replicando un comportamento simile ai controller di movimento utilizzati in passato su alcune console o smart TV. Il risultato è un controllo più naturale e immediato, ideale per selezionare app, scorrere menu o scegliere contenuti senza dover premere ripetutamente tasti virtuali.

Dal punto di vista tecnico, la funzione richiede TV Samsung aggiornate almeno a Tizen 9, presente sui modelli più recenti e in arrivo anche su alcune serie precedenti. Sullo smartwatch è sufficiente aprire SmartThings, selezionare il televisore e accedere alla modalità telecomando per attivare le opzioni avanzate.

Insomma, non si tratta di una funzione rivoluzionaria in senso assoluto. Rappresenta però un esempio concreto di come il mondo Galaxy stia evolvendo verso una maggiore integrazione. Piccoli dettagli come questo contribuiscono a creare un’esperienza d’uso più coerente e intelligente, in cui i dispositivi non sono più semplici oggetti separati, ma strumenti che collaborano tra loro in modo sempre più naturale.