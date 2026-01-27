Galaxy Watch 5 riceve un update correttivo corposo

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Numerosi bug fixati

Come ben sapete, Samsung ormai da diverso tempo lavora all’introduzione della sua ultima interfaccia grafica all’interno di tutti i dispositivi che la supportano, gli smartphone in primis, ma anche i dispositivi indossabili, ovviamente categoria che include gli smartwatch della serie Galaxy, di conseguenza ormai da diverso tempo stiamo assistendo all’arrivo di numerosi aggiornamenti i quali però non sono stati esenti da alcuni pasticci, recentemente infatti un update ha sofferto di numerosi bug che hanno comportato l’arrivo di qualche problematica prontamente segnalata dagli utenti.

A quanto pare, finalmente Samsung ha deciso di mettere una toppa a queste problematiche ed infatti in queste ore in Europa sta rilasciando un update per Galaxy Watch 5 sicuramente non ricchissimo in termini di novità ma comunque molto importante, quest’ultimo almeno per ora riguarda soltanto la versione Wi-Fi più Bluetooth e include le patch di sicurezza di gennaio 2026.

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Numerosi bug fixati

Il pacchetto di installazione dell’aggiornamento ha un peso di circa 147 MB e include un firmware con addirittura la correzione di 57 vulnerabilità riscontrate all’interno della versione precedente, ovviamente tutto ciò non fa altro che migliorare in modo importante la sicurezza del dispositivo, ma le novità non finiscono qui, secondo le analisi portate avanti dagli utenti più esperti pare che tale aggiornamento è andato a toccare il sistema operativo in modo molto più profondo di quanto sembri, andando a intervenire sulle problematiche che hanno riguardato l’integrazione della nuova interfaccia grafica, nello specifico sembra siano stati risolti i problemi anche abbastanza seri come l’eccessivo battery draining riscontrato da numerosi utenti insieme a rallentamenti e interfaccia a scatti, con addirittura sporadici malfunzionamenti dei sensori.

A seguito di alcuni test, infatti l’intero sistema pare globalmente più reattivo, fluido e preciso e soprattutto privo di tutte quelle problematiche che abbiamo citato sopra, anche l’autonomia sembra essersi finalmente ristabilita sui livelli decisamente più soddisfacenti rispetto a quelli presenti in precedenza.