Galaxy S27 Ultra, Samsung prepara una svolta fotografica senza precedenti

Le prime indiscrezioni sul Samsung Galaxy S27 Ultra delineano una situazione più ambiziosa rispetto a quanto atteso per la generazione precedente. A far parlare è soprattutto il comparto fotografico, da tempo al centro del dibattito tra appassionati e addetti ai lavori. Secondo le informazioni diffuse da una delle voci più seguite dell’ambiente, Samsung starebbe lavorando a un rinnovamento profondo della fotocamera principale, affidandosi a un nuovo sensore ISOCELL HP6 da 200MP. Le dimensioni non cambierebbero in modo drastico rispetto al passato, mantenendosi sul formato da 1/1,3”, ma l’attenzione si sposterebbe sulle tecnologie di elaborazione e lettura del segnale, con l’obiettivo di migliorare sensibilmente resa fotografica e qualità video.

È proprio su questo punto che Samsung sembra voler recuperare terreno, puntando su una maggiore pulizia dell’immagine, una gestione più efficace della gamma dinamica e una resa più coerente tra scatti e filmati. Le voci parlano anche di un possibile aggiornamento della fotocamera ultra-grandangolare. Un’area che negli ultimi anni ha visto evoluzioni minime e che potrebbe finalmente beneficiare di un sensore più moderno, capace di offrire risultati all’altezza delle aspettative di un top di gamma Galaxy.

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Galaxy S27 Ultra tra zoom, video e scelte radicali sul design

Più incerto resta il futuro delle fotocamere tele, soprattutto quella a zoom ravvicinato, che da diverse generazioni utilizza sensori relativamente piccoli. Un salto verso risoluzioni più elevate, come 50 o addirittura 200MP, rappresenterebbe una mossa forte per mantenere il Galaxy S27 Ultra competitivo in un mercato sempre più affollato. Non è escluso nemmeno un miglioramento del teleobiettivo 5x, con un sensore più grande pensato per garantire maggiore qualità anche in condizioni di luce difficili. Sul fronte video, si fa strada l’ipotesi del supporto alla registrazione 8K a 60 fotogrammi al secondo, un traguardo tecnico che rafforzerebbe l’immagine del Galaxy come dispositivo orientato anche alla creazione di contenuti avanzati.

Tra le novità più discusse c’è anche l’adozione di un sistema di riconoscimento facciale 3D basato su tecnologia Polar ID.. Non manca infine una voce destinata a far discutere, la possibile eliminazione della S Pen integrata. Una scelta che segnerebbe un cambio di identità importante per il modello Ultra, ma che potrebbe essere giustificata da esigenze di spazio interno o da una nuova visione del prodotto. Se confermate, queste mosse indicherebbero una Samsung pronta a rimettere in discussione certezze consolidate, pur di rilanciare il Galaxy S27 Ultra come punto di riferimento assoluto nel mondo degli smartphone premium.