Galaxy S26 Ultra, Samsung punterà sul Privacy Display: ecco cos’è

Per la prossima generazione di top di gamma, Samsung sembra aver scelto una strada precisa. Niente rivoluzioni evidenti, ma un lavoro mirato su dettagli, rifiniture e funzioni capaci di migliorare l’esperienza quotidiana. In questo contesto si inserisce il Privacy Display del Galaxy S26 Ultra, una novità che, stando alle prime impressioni, potrebbe diventare uno degli elementi più distintivi della nuova serie.
Uno schermo che protegge davvero i contenuti
La funzione non è del tutto inedita come concetto, ma l’implementazione descritta appare decisamente più evoluta rispetto alle soluzioni viste finora. Secondo quanto riportato dal leaker Ahmed Qwaider, che afferma di aver avuto modo di provare il dispositivo, il Privacy Display risulta estremamente efficace.
Quando la modalità è attiva, lo schermo resta perfettamente leggibile per chi guarda frontalmente il telefono, senza cali di luminosità né alterazioni cromatiche. Cambia invece radicalmente la visione laterale: chi osserva il display da angolazioni diverse vedrebbe i contenuti quasi completamente oscurati, anche con la luminosità impostata al massimo. Un comportamento che rafforza la protezione delle informazioni sensibili in contesti affollati.
Attivazione intelligente e scenari d’uso
Un altro elemento interessante riguarda la flessibilità della funzione. Il Privacy Display potrebbe attivarsi automaticamente all’apertura di app specifiche, come WhatsApp, evitando sguardi indiscreti su chat e notifiche. Le indiscrezioni parlano anche di attivazioni contestuali, legate alla posizione o a determinate fasce orarie, rendendo la funzione meno invasiva e più aderente alle abitudini quotidiane.
Questo approccio suggerisce una gestione dinamica della privacy, pensata per adattarsi ai diversi contesti senza richiedere interventi manuali continui.
La tecnologia dietro il Privacy Display
Alla base di questa funzione ci sarebbero i pannelli OLED di Samsung Display dotati della tecnologia Magic Flex Pixel, mostrata per la prima volta al MWC 2024. Si tratta di una soluzione studiata proprio per controllare l’angolo di visione senza penalizzare la qualità dell’immagine frontale.
Resta aperta la questione dell’esclusività. Alcune fonti indicano il Galaxy S26 Ultra come unico modello compatibile, mentre altre ipotizzano un’estensione anche a Galaxy S26 e S26+. In ogni caso, la privacy sembra destinata a diventare uno dei principali argomenti di vendita della nuova gamma.