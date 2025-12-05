Galaxy S26: presente ricarica wireless più veloce?

L’evoluzione della ricarica wireless sui dispositivi Samsung potrebbe essere vicina a un punto di svolta. Le prime indicazioni non arrivano da annunci ufficiali, ma da un elemento individuato nel codice preliminare di One UI 8.5. Qui compare per la prima volta il riferimento a una modalità definita “super fast wireless charging”. La presenza di tale voce, collocata accanto alle già note modalità di ricarica wireless standard e veloce, suggerisce che la prossima generazione di smartphone top di gamma sia destinata a introdurre un livello superiore di potenza. Le informazioni trapelate indicano che la serie Galaxy S26 potrebbe essere la prima a beneficiare di tale potenziamento. Secondo quanto emerso, i modelli S26 e S26+ dovrebbero raggiungere una ricarica da 20 W. Mentre il Galaxy S26 Ultra potrebbe arrivare fino a 25W. Le implicazioni pratiche di tale incremento riguardano soprattutto i tempi necessari per riportare la batteria a una percentuale di utilizzo confortevole. L’ipotesi attuale è una riduzione dei tempi di circa il 40%. Ciò rispetto alle prestazioni offerte dagli attuali sistemi wireless da 15 W.

Samsung: ecco i possibili cambiamenti per la ricarica wireless dei Galaxy S26

Il riferimento alla nuova modalità è significativo se si considera come l’azienda ha gestito il tema della ricarica negli ultimi anni. Dal debutto della serie Galaxy S20 nel 2020, la velocità massima della ricarica wireless non ha mai superato i 15 W. Da allora, la dicitura associata è sempre rimasta “ricarica wireless rapida”. Senza ulteriori distinzioni o progressi sul fronte della potenza. La comparsa di una stringa dedicata a una ricarica “super veloce” rompe quindi una continuità durata diverse generazioni e potrebbe rappresentare il segnale di una nuova strategia.

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L’assenza di informazioni aggiuntive, come valori numerici direttamente connessi alla dicitura “super”, lascia aperta la questione su quale dei due livelli previsti (20 W o 25 W) verrà associato al nuovo messaggio mostrato durante la ricarica. Se le anticipazioni fossero corrette, la serie Galaxy S26 segnerebbe un passo avanti nel settore della ricarica wireless veloce.