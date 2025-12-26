Samsung Galaxy S24: la line-up si aggiorna, ecco cosa cambia

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Samsung ha avviato la distribuzione in Italia di un nuovo aggiornamento per la serie Galaxy S24, comprendente i modelli S24, S24+ e S24 Ultra, che porta con sé le patch di sicurezza di dicembre 2025. Nulla di apparentemente rivoluzionario, ma le dimensioni del pacchetto — oltre 500 MB sul Galaxy S24 Ultra — hanno sorpreso molti utenti, soprattutto considerando che si tratta di un update focalizzato principalmente sulla sicurezza e sulla stabilità del sistema.

Un aggiornamento “pesante” ma essenziale

Il nuovo firmware, identificato con la sigla S92*BXXS4CYK8, continua a basarsi su One UI 8.0 e Android 16, senza introdurre cambiamenti visibili all’interfaccia grafica o nuove funzioni. Tuttavia, le dimensioni superiori alla media suggeriscono una revisione più profonda del sistema rispetto alle classiche patch mensili.

Le note di rilascio indicano un intervento ampio su diversi componenti sensibili, a partire dal modulo di riconoscimento delle impronte digitali, il bootloader e le librerie multimediali utilizzate per la decodifica delle immagini. Vengono inoltre corretti alcuni problemi legati alla schermata di blocco e alla gestione dei permetti di accesso da parte delle app di terze parti.

68 vulnerabilità risolte tra Android e One UI

Il pacchetto di dicembre integra 57 vulnerabilità CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) relative al sistema operativo Android — di cui 6 classificate come critiche — e 11 vulnerabilità SVE (Samsung Vulnerabilities and Exposures), che riguardano in modo specifico i dispositivi Galaxy.

In particolare, le patch intervengono su potenziali exploit che avrebbero potuto consentire l’esecuzione di codice malevolo da remoto o l’accesso non autorizzato a dati sensibili. Samsung ha inoltre migliorato la sicurezza del kernel e la protezione della memoria, due aree spesso prese di mira da malware mirati e app compromesse.

Niente novità grafiche: One UI 8.5 sarà la vera svolta

Chi sperava in nuove funzioni o ritocchi estetici rimarrà deluso: l’aggiornamento si limita a correggere e ottimizzare. Le novità più rilevanti arriveranno solo con One UI 8.5, attualmente in fase beta sui futuri Galaxy S25. La versione stabile di One UI 8.5 — che dovrebbe introdurre ulteriori strumenti Galaxy AI, nuove opzioni di personalizzazione e un’interfaccia ridisegnata — è attesa in concomitanza con il lancio della serie Galaxy S26, previsto per febbraio 2026.

Aggiornamento già disponibile in Italia

Il rollout dell’update è già attivo in Italia da alcune ore e verrà esteso progressivamente a tutti i modelli compatibili. Per installarlo manualmente, basta accedere a Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa. Nonostante l’assenza di novità visibili, si tratta di un aggiornamento fortemente consigliato, sia per l’impatto sulle prestazioni complessive, sia per la maggiore protezione contro le minacce informatiche più recenti.