Galaxy e la fotografia: Samsung cerca un nuovo equilibrio tra tecnica e naturalezza

Con l’avvicinarsi del debutto dei nuovi flagship Samsung, il dibattito attorno al comparto fotografico di Galaxy S26 Ultra inizia a farsi più concreto. Le indiscrezioni parlano di un cambio di filosofia più sottile e, forse proprio per questo, più significativo. Samsung sembrerebbe voler intervenire su due aspetti da tempo al centro delle critiche, la gestione dei riflessi in condizioni di luce complessa e la resa cromatica degli incarnati.

Il problema del lens flare, evidente soprattutto quando si scatta in controluce o in presenza di sorgenti luminose intense, è diventato negli anni un limite difficile da ignorare anche su dispositivi di fascia altissima. Con Galaxy S26 Ultra, l’ aziend starebbe lavorando su un sistema di lenti e rivestimenti ottici rivisti, progettati per ridurre drasticamente riflessi, aloni e artefatti visivi. Non si tratterebbe quindi solo di elaborazione software, ma di un miglioramento strutturale dell’ottica, con benefici immediatamente percepibili nello scatto finale.

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In contemporanea, Samsung avrebbe deciso di intervenire sulla resa dei colori della pelle, spesso giudicata troppo calda o artificiale. L’obiettivo sarebbe quello di restituire tonalità più equilibrate, meno spinte e più vicine alla realtà.

Galaxy S26 Ultra: sensori evoluti e apertura più ampia per catturare più luce

Sul piano tecnico, le anticipazioni descrivono una configurazione fotografica che punta sulla continuità, ma con affinamenti mirati. Il sensore principale da 200MP rimarrebbe al centro del sistema, ma con una modifica importante, un’apertura più ampia rispetto al modello precedente. Questo dettaglio, apparentemente marginale, potrebbe fare una differenza concreta nella capacità di catturare luce, migliorando scatti notturni e situazioni a bassa illuminazione.

Accanto alla fotocamera principale, il sistema Galaxy dovrebbe includere una ultra-grandangolare ad alta risoluzione e due teleobiettivi dedicati allo zoom, uno dei quali di tipo periscopico. Anche la fotocamera frontale, sarebbe stata ottimizzata per garantire una resa più naturale nei selfie e nelle videochiamate.

Nel complesso, Galaxy S26 Ultra sembra voler alzare di livello non tanto con effetti speciali, quanto con una fotografia più matura e consapevole. Se queste scelte verranno confermate, Samsung potrebbe proporre uno dei suoi top di serie più equilibrati degli ultimi anni, capace di soddisfare sia gli utenti più esigenti sia chi cerca immagini fedeli, pulite e prive di compromessi.