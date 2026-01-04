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FUORI TUTTO Expert: ecco le migliori offerte del nuovo volantino

Inizia l'anno con il piede giusto grazie alle promozioni di Expert. Trova prodotti che trasformano il tuo quotidiano.

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
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Quando l’anno nuovo inizia, cresce anche la voglia di concedersi qualcosa di speciale, utile e gratificante. Le promozioni sulla tecnologia di Expert diventano così un invito a partire con il piede giusto nel 2026, scegliendo prodotti capaci di dare subito una sensazione di rinnovamento. Lo store si presenta come uno spazio curato e stimolante, dove ogni proposta suggerisce un acquisto pensato e appagante. Navigando tra le offerte, nasce il desiderio di portare a casa soluzioni che rendono più piacevoli il tempo libero, il lavoro e la gestione della casa. L’idea di acquistare non è più rimandata, ma diventa imminente ed è alimentata da marchi affidabili e da una selezione che trasmette sicurezza. Expert accompagna questa spinta con un volantino eccezionale dove ogni promo ha uno sconto succulento.

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Offerte tecnologiche che animano Expert

L’HISENSE Smart TV 43″ 4K propone immagini definite e coinvolgenti da Expert a 229 euro, ideale per valorizzare contenuti ad alta risoluzione. La produttività trova spazio con l’ACER Notebook Aspire Go 15 AG15-71P-58EA, proposto a 499 euro, adatto a studio e svago digitale. Il divertimento interattivo cresce grazie alla NINTENDO Switch 2 con Mario Kart World a 489,90 euro, mentre la telefonia premium viene rappresentata dall’APPLE iPhone 15 128GB nero a 599,90 euro.

Per la casa da Expert arrivano la CANDY Cy12erkit compatta a 349 euro e la HAIER Hw100-bp14929a-s a carico frontale a 379 euro, pensate per gestione pratica degli spazi. La pulizia avanzata è affidata alla DYSON V11 Advanced con tecnologia a 14 cicloni a 399 euro. In cucina trovano posto il WHIRLPOOL Cook25 mwp 253 b da 25 litri e 900 W a 139,90 euro e la DE LONGHI Magnifica Start a 349 euro, completando un insieme vivace e ricco di opportunità firmate Expert.

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