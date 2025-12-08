FRITZ!OS: nuovo aggiornamento con funzioni avanzate e smart home più flessibile

La divisione tedesca di FRITZ! ha avviato il rilascio ufficiale di FRITZ!OS 8.20 e 8.21, aggiornamenti ora disponibili in versione stabile per due dei modelli più diffusi del marchio: FRITZ!Box 6690 e FRITZ!Box 7530. L’annuncio è arrivato tramite un post su X, confermando l’uscita dalla fase d’anteprima e la distribuzione a tutti gli utenti. Si tratta di un update corposo, che interviene sia sul fronte della connettività sia su quello della gestione della smart home.

Tra le novità più rilevanti spicca un sistema di backup automatico della connessione. Se la linea via cavo o DSL dovesse interrompersi, il router può passare a una connessione alternativa tramite chiavetta LTE/5G o smartphone in tethering. Una soluzione che punta a ridurre drasticamente i tempi di inattività e garantire maggiore continuità di servizio.

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Il nuovo FRITZ!OS introduce anche una versione aggiornata dell’Online-Monitor, ora più precisa nell’individuare i dispositivi che consumano più banda. Migliora inoltre il controllo dell’Energy Efficient Ethernet (EEE), funzione utile per contenere i consumi ma potenzialmente incompatibile con alcuni switch. Con la versione 8.21 è possibile disattivarla in modo selettivo su singole porte LAN o WAN.

Smart home, mesh e altre funzioni migliorate

Per quanto concerne le funzioni aggiuntive, il pacchetto degli aggiornamenti include vari interventi che riguardano la rete domestica e la smart home:

Mesh più intelligente; i repeater ottimizzano in maniera dinamica i percorsi per migliorare il throughput;

Smart home più ricca; arrivano nuove routine con attivazione ritardata e aggiornamenti per i termostati, ora dotati di modalità Boost e protezione antigelo;

NAS semplificato; la condivisione di cartelle tramite link diventa più immediata;

Telefonia evoluta; l’autoripsonditore integra il Text-to-Speech, permettendo di digitare i messaggi senza doverli registrare.

Un’attenzione specifica è stata riservata al FRITZ!Box 6690, che riceve strumenti di diagnosi dedicati. Una nuova interfaccia consente di verificare la saturazione del segmento di rete condiviso, utile per distinguere i rallentamenti dovuti all’impianto domestico da quelli legati alla rete del provider.

Si ricorda infine che FRITZ! ha recentemente inaugurato il proprio shop online in Italia, ampliando la disponibilità dei prodotti nel mercato locale.