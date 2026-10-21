Fourth Wing: la figlia di Ewan McGregor sarà Violet

Prime Video ha finalmente scelto i volti dei due protagonisti di Fourth Wing, la serie fantasy che la piattaforma considera la sua prossima grande scommessa dopo Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e La Ruota del Tempo. A interpretare Violet Sorrengail e Xaden Riorson saranno Esther-Rose McGregor, figlia di Ewan McGregor, ed Emilio Sakraya, già noto al pubblico per Warrior Nun. Dopo mesi di silenzio quasi totale sul cast, la notizia è arrivata il 16 ottobre 2026 e mette un primo punto fermo su un progetto molto atteso, con debutto previsto nel 2027.

Esther-Rose McGregor non è un nome del tutto nuovo per chi segue le serie più recenti, visto che ha già lavorato in L’estate dei segreti perduti. Adesso però arriva per lei un ruolo da protagonista assoluta in una produzione di grande portata. Emilio Sakraya invece porta con sé l’esperienza maturata con Warrior Nun, un altro titolo che ha mescolato azione e atmosfere fantastiche. Due profili diversi ma complementari, chiamati a reggere una storia che punta tutto sul rapporto tra i personaggi principali.

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La trama tra draghi, cavalieri e vecchi rancori

Al centro del racconto c’è Violet Sorrengail, una ragazza di 20 anni che avrebbe dovuto entrare nel quadrante degli scribi e condurre un’esistenza tranquilla, circondata da libri e storia. I suoi piani vengono però stravolti dalla madre, la generale al comando, che la costringe a unirsi alle centinaia di candidati che sognano di diventare cavalieri di draghi. Un cambio di rotta brusco e tutt’altro che desiderato.

Il problema è che non tutti i draghi accettano un cavaliere con cui stringere un legame, e Violet dovrà fare i conti con questa realtà. Come se non bastasse, parecchie persone sarebbero pronte a ucciderla solo perché figlia di sua madre. Tra loro c’è anche Xaden Riorson, il leader più potente e spietato del quadrante dei cavalieri, che sarà appunto interpretato da Sakraya. La tensione tra i due personaggi è uno degli elementi su cui la serie costruirà gran parte del suo fascino.

Chi c’è dietro la produzione di Fourth Wing

Sul fronte produttivo i nomi coinvolti sono di primo piano. A guidare il progetto c’è Michael B. Jordan con la sua società Outlier Society, mentre la stessa autora dei romanzi, Rebecca Yarros, figura come produttrice esecutiva. Una presenza che dovrebbe garantire una certa fedeltà allo spirito dei libri, aspetto a cui i lettori tengono parecchio.

Il ruolo di showrunner è stato affidato a Meredith Averill, che ricoprirà anche quello di produttrice esecutiva. Averill ha già firmato The Haunting of Hill House, una serie che ha dimostrato quanto sappia muoversi bene tra emozioni intense e atmosfere cupe. Insieme a Jordan e Yarros forma un trio creativo da cui Prime Video si aspetta molto, considerando quanto la piattaforma abbia investito negli ultimi anni sul genere fantasy.

L’annuncio dei due protagonisti arriva tra l’altro a poca distanza dall’uscita di un nuovo libro firmato da Rebecca Yarros, dedicato proprio all’universo della saga. Il volume contiene 16 illustrazioni originali e una raccolta di 13 racconti brevi che approfondiscono i legami tra i cavalieri e i loro draghi, lo stesso tema che sarà al cuore della serie con Esther-Rose McGregor ed Emilio Sakraya.

Fonte: TecnoAndroid