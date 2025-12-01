Fortnite: una copia sigillata venduta all’asta per 42.500 dollari

Un videogioco gratuito che arriva a superare i 42.000 dollari all’asta può sembrare un controsenso, eppure è esattamente ciò che è accaduto con una copia sigillata di Fortnite per Xbox One, risalente al 2017. La vendita, gestita da Heritage Auctions, ha stabilito un nuovo riferimento per il collezionismo legato ai titoli moderni: mai una versione fisica di un gioco orientato all’online aveva raggiunto cifre simili.

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Il valore di questa copia nasce da una serie di elementi che difficilmente si ripresenteranno insieme. Il disco è stato certificato da Wata con un voto 10 A++, la valutazione più alta possibile per stato di conservazione. Significa che custodia, sigillo e contenuto non mostrano segni del tempo, un dettaglio che incide enormemente nel mercato del retro e del collezionismo.

Non va dimenticato il contesto storico. Questa edizione fu distribuita da Gearbox quando Fortnite era ancora concentrato sulla modalità per giocatore singolo. L’esplosione della Battle Royale, che avrebbe trasformato il titolo in un fenomeno globale, sarebbe arrivata solo successivamente. A rendere ancora più particolare l’edizione all’asta è il contenuto incluso nel disco: il Founder’s Pack originale della modalità Salva il Mondo.

Il ruolo del Founder’s Pack e la crescita del mercato collezionistico

La presenza del Founder’s Pack è la variabile che più di tutte influisce sul valore raggiunto. Questa versione del gioco consente di ottenere V-Bucks gratuiti completando le missioni quotidiane nella modalità PvE. È una caratteristica che Epic Games ha rimosso nel 2020 per tutti gli acquisti digitali, rendendo i dischi originali l’unica via per accedervi ancora oggi. Una sorta di “miniera” di valuta interna, ormai irraggiungibile per chi acquista il gioco in formato moderno.

La vendita supera di gran lunga il precedente record, fermo a circa 13.750 dollari. Un salto che mostra chiaramente come il collezionismo videoludico stia cambiando. I pezzi rari non appartengono più solo all’era 8-bit o ai classici degli anni ’90: anche i giochi recenti, se legati a un momento storico particolare o a funzionalità non più disponibili, stanno iniziando a catalizzare grande attenzione.