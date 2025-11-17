PlayStation 5: nuovo bundle dedicato a Fortnite

Il settore videoludico si prepara a una nuova ondata di prodotti pensati per ampliare l’offerta dedicata alla console di ultima generazione di Sony. In tale scenario si inserisce l’arrivo imminente del bundle Fortnite Flowering Chaos. Si tratta di un pacchetto speciale che sarà disponibile anche nel nostro mercato e che riafferma l’attenzione dell’azienda per le collaborazioni con i titoli più popolari del momento. L’iniziativa segue gli annunci diffusi nei giorni precedenti in Nord America e dà continuità a una strategia che punta a valorizzare contenuti aggiuntivi attraverso proposte mirate ai giocatori più attivi. Secondo quanto comunicato, il bundle consente agli utenti con una PlayStation 5 di accedere a contenuti bonus e valuta di gioco dedicati a Fortnite. Ciò con l’obiettivo di arricchire l’esperienza di gioco fin dal primo avvio. La disponibilità è fissata per il 21 novembre.
Nuovo bundle per Fortnite disponibile su PlayStation 5
I dettagli emersi finora indicano che la console PS5 compresa nel pacchetto non presenterà elementi estetici personalizzati. Il design resterà quello standard dei modelli già in commercio. Le informazioni trapelate confermano, inoltre, che la proposta sarà disponibile nelle due varianti principali della piattaforma, Digital Edition e Standard Edition. Mentre non risultano indicazioni relative a un’eventuale versione associata al modello PS5 Pro.
Tale novità si inserisce all’interno della guida agli acquisti festivi diffusa dalla compagnia. Un documento che riunisce l’ecosistema di prodotti attualmente al centro dell’offerta Sony. Oltre alla console, trovano spazio accessori come PlayStation Portal, i dispositivi audio della linea Pulse. Ed anche il visore PSVR2, le cover intercambiabili per console e controller e il DualSense Edge.
In un periodo caratterizzato da forte competizione e da un pubblico sempre più attento alla qualità dell’esperienza, le iniziative presentate delineano l’intento di consolidare la presenza del marchio. Un approccio che sembra voler abbracciare tanto i nuovi utenti quanto gli appassionati di lunga data del noto universo PlayStation.