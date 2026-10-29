Ford Godzilla, la NHTSA esamina il V8 da 7,3 litri: 54.000 mezzi

La NHTSA, l’ente federale statunitense che si occupa della sicurezza stradale, ha deciso di vederci chiaro sul motore Ford Godzilla, il grosso V8 da 7,3 litri montato su diversi mezzi da lavoro dell’Ovale Blu. Al centro della questione ci sono possibili cedimenti dell’albero a camme e delle punterie, un problema che secondo chi lo ha segnalato potrebbe portare alla rottura completa del propulsore. Finora è arrivata una sola segnalazione ufficiale, ma tanto è bastato per mettere in moto la macchina dei controlli.

Tutto parte da una petizione ricevuta il 13 giugno 2026 dall’Office of Defects Investigation, l’ufficio dell’agenzia dedicato ai difetti dei veicoli. Il documento sostiene che il Godzilla non garantisca una lubrificazione adeguata quando gira al minimo più basso. Una carenza d’olio che, stando al reclamo, provoca un’usura importante sui rulli delle punterie e sui lobi delle camme. Le conseguenze descritte sono pesanti: guasto catastrofico del motore e perdita improvvisa di potenza mentre il veicolo è in marcia.

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La patch software e il nodo del richiamo mancato

C’è poi un aspetto che rende la vicenda ancora più delicata. Secondo la petizione Ford conoscerebbe perfettamente l’origine del difetto e avrebbe già rilasciato un aggiornamento software di calibrazione che porta il regime del minimo a circa 1.000 giri al minuto, proprio per migliorare la circolazione dell’olio. Nonostante questo intervento, la Casa non avrebbe avvisato i proprietari né avviato un richiamo di sicurezza. Adesso la palla passa all’agenzia americana, che dovrà valutare se le accuse reggono.

Va detto che l’apertura di una petizione per difetto rappresenta solo uno dei primi passaggi della procedura. È la fase che precede un’indagine vera e propria e che, in certi casi, può concludersi con l’obbligo per il costruttore di richiamare i veicoli coinvolti. Insomma, la strada è ancora lunga, però il segnale per Ford non è dei più rassicuranti.

Oltre 54.000 veicoli sotto la lente della NHTSA

I numeri in gioco non sono piccoli. L’esame della NHTSA riguarda circa 54.787 mezzi venduti negli Stati Uniti, ovvero Ford E350 degli anni modello 2021 e 2022, Ford F59 del 2021 e Ford F750 del 2021. Curiosamente diversi altri modelli dell’Ovale Blu montano lo stesso propulsore ma non compaiono nell’elenco. Si tratta dei pickup Ford F250, F350, F450, F550, F600 e F650, oltre al telaio F53 impiegato per la costruzione dei camper.

La famiglia di motori Godzilla ha debuttato nel 2020 e comprende anche una variante più compatta da 6,8 litri. La versione standard da 7,3 litri ha un basamento in ghisa e una testata in alluminio. Sui pickup dell’anno modello 2027 eroga 420 cavalli e 445 libbre piede di coppia, pari a circa 603 Nm. Nei primi anni di produzione però le cifre erano più alte, con 430 cavalli e 475 libbre piede, cioè circa 644 Nm. Il motivo del calo è piuttosto semplice. All’inizio di quest’anno Ford ha confermato di aver ridotto potenza e coppia del V8 per rispettare le nuove normative ambientali.

Fonte: TecnoAndroid