Ford Bronco RTR: il mode che domina il deserto

La nuova Ford Bronco RTR nasce dalla collaborazione tra la casa dell’Ovale Blu e Vaughn Gittin Jr., fondatore di RTR Vehicles e protagonista delle competizioni off-road americane. L’intento dichiarato riguarda la volontà di offrire una guida nel deserto paragonabile a quella della Raptor, mantenendo una proposta più abbordabile e un’immagine fortemente caratterizzata. Il risultato è un modello pensato per muoversi con disinvoltura tra dune, sterrati veloci e condizioni climatiche difficili, sfruttando soluzioni tecniche derivate direttamente dall’esperienza maturata nelle gare nel deserto. L’attenzione si concentra sulla dinamica di guida, sulla resistenza meccanica e su un assetto studiato per favorire agilità e controllo, anche alle alte velocità su fondi sconnessi.

Tecnica off-road

Di serie, la Ford Bronco RTR 2027 adotta sospensioni dedicate che incrementano l’altezza da terra, abbinate a pneumatici specifici da 33 pollici. Per chi desidera una configurazione ancora più estrema è previsto il pacchetto Sasquatch. Questo introduce inoltre gomme da 35 pollici e sospensioni HOSS 3.0 con ammortizzatori FOX, pensate per l’off-road ad alta velocità. Motore? Troviamo l’EcoBoost 2,3 litri a quattro cilindri, abbinato al cambio automatico a 10 rapporti. La scelta di questa unità viene motivata dal contenimento dei pesi sull’avantreno, soluzione che migliora l’agilità tra le dune. Anche il propulsore riceve aggiornamenti, tra cui una tecnologia anti-lag ottimizzata per l’off-road, utile a garantire risposta immediata. Il sistema di raffreddamento sfrutta la stessa ventola della Bronco Raptor, elemento fondamentale per affrontare percorrenze prolungate in ambienti estremi. I dati prestazionali non sono stati diffusi.

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Anche l’aspetto estetico riceve interventi mirati. La Ford Bronco RTR si distingue per nuovi cerchi, grafiche dedicate, passaruota ridisegnati e un paraurti specifico che rafforza l’immagine racing del modello. Il look comunica robustezza e richiami diretti al mondo delle competizioni nel deserto, senza rinunciare a una forte identità visiva. Il debutto pubblico è fissato al Salone dell’Auto di Detroit, con ordini previsti a partire da ottobre e consegne programmate per gennaio 2027. Sul prezzo non sono state fornite cifre ufficiali, ma Ford ha sottolineato come la Bronco RTR sia pensata per restare accessibile, evitando cifre fuori portata e mantenendo una proposta equilibrata per gli appassionati dell’off-road più veloce.