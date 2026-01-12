Fitbit si prepara a fare un salto di qualità nel monitoraggio del sonno. Con le versioni più recenti della sua app, l’azienda ha infatti messo le basi per l’introduzione di due nuove metriche avanzate: il debito di sonno e il fabbisogno di sonno personalizzato. Le funzioni non sono ancora attive per il pubblico, ma l’infrastruttura tecnica risulta ormai completa, segnale che il debutto potrebbe essere imminente. L’obiettivo è superare il semplice punteggio giornaliero e offrire una lettura più profonda del recupero nel tempo, adattata alle reali esigenze fisiche di ciascun utente.

Dal punteggio del sonno a un modello basato sul recupero

Fino a oggi, Fitbit ha costruito la propria esperienza sul sonno attorno a indicatori come durata, regolarità e fasi notturne, sintetizzati in un punteggio giornaliero. Un approccio efficace, ma limitato nel fornire una visione di lungo periodo. Con le nuove metriche, il focus si sposta dal singolo dato al bilancio complessivo del riposo. Il concetto di debito di sonno permette di capire se, nel tempo, l’organismo stia accumulando un deficit di recupero, mentre il fabbisogno di sonno mira a indicare quante ore sono realmente necessarie in base allo stile di vita e ai livelli di attività. È un cambio di paradigma: non più “come hai dormito stanotte”, ma “stai dormendo abbastanza per recuperare davvero”.

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Il fabbisogno di sonno diventa una metrica dinamica

Il fabbisogno di sonno non viene trattato come un valore fisso. Dalle informazioni emerse nel codice dell’app, Fitbit sembra puntare su un sistema dinamico che tiene conto di vari fattori, tra cui attività fisica recente, carico di allenamento e qualità del riposo nei giorni precedenti. Il risultato è una metrica che indica in modo chiaro se il fabbisogno è stato soddisfatto oppure no. Questo approccio semplifica la lettura per l’utente, mantenendo però una base di calcolo complessa e personalizzata. Diverso l’approccio adottato per il debito di sonno, che appare come una variabile continua e cumulativa. Non si tratta quindi di un semplice avviso, ma di un indicatore che cresce o si riduce nel tempo in base alle abitudini di riposo.

Questa metrica viene integrata direttamente nella sezione di analisi del punteggio del sonno, suggerendo un ruolo centrale nell’esperienza futura dell’app. Il debito di sonno diventa così un elemento chiave per comprendere perché ci si sente stanchi anche dopo una notte apparentemente buona.