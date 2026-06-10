Film più visti su Netflix in Italia: la top 10 e il titolo che domina

Netflix ha tirato fuori i numeri, e quando lo fa c’è sempre da curiosare. La classifica dei film più visti in Italia sulla piattaforma è uscita, e a guidarla c’è un titolo che ha fatto incetta di visualizzazioni. Perché alla fine, diciamolo, il pubblico è il miglior termometro: se milioni di persone scelgono una cosa, qualche motivo ci sarà. E per chi non sa cosa guardare stasera, dare un’occhiata a questa top 10 può essere la scorciatoia più rapida.

In cima a tutto svetta Ladies First, salutato dagli spettatori con un entusiasmo bello robusto. I numeri parlano chiaro: 18,8 milioni di visualizzazioni, mica bruscolini. Il film, una commedia interpretata da Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike, racconta la storia di un dongiovanni arrogante che si trova davanti a uno specchio scomodo. Si sveglia infatti in un mondo parallelo dominato dalle donne, dove queste si comportano esattamente come lui ha sempre fatto. Un ribaltone che mette il protagonista con le spalle al muro, costretto a fare i conti con se stesso.

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Cosa si nasconde nella top 10 dei film più visti su Netflix

Scorrendo la lista, la varietà è il filo conduttore. Dietro Ladies First arriva A Perfect Getaway, una perfetta via di fuga, dove i novelli sposi Cliff e Cydney passano dalla luna di miele da sogno alle Hawaii a un incubo, quando incrociano una coppia di escursionisti dall’aria poco rassicurante. Subito dopo c’è Buen Camino, la storia di un padre riluttante che si mette in cammino lungo il pellegrinaggio tra Francia e Spagna per ritrovare la figlia scomparsa, scoprendo a ogni passo come diventare un uomo migliore.

Il registro cambia di nuovo con Per Te, racconto di un uomo che affronta l’insorgenza precoce dell’Alzheimer e si aggrappa ai momenti di gioia con la famiglia, cercando di custodire i ricordi che contano davvero. Poi torna la tensione con Breaking In: una madre in vacanza con i figli nella tenuta blindata del padre defunto si ritrova catapultata in una missione di salvataggio quando degli intrusi invadono la casa. C’è spazio anche per la commedia con Guess Who, dove Simon prova a conquistare la fiducia del padre della fidanzata Theresa, un uomo scettico e deciso a far saltare il fidanzamento.

Dai drammi storici ai thriller più adrenalinici

La parte bassa della classifica regala altri generi. Diamonds ci porta negli anni Settanta, dentro la casa di moda più glamour di Roma, tra sarte che affrontano paure e insicurezze mentre cuciono creazioni mozzafiato. Tutt’altra atmosfera con Wicked, dove una strega incompresa scopre i suoi poteri e stringe un’amicizia inaspettata con una compagna di classe popolare, un legame destinato a cambiare per sempre il Paese di Oz.

A chiudere il gruppo ci sono due titoli ad alta tensione. Apex segue una donna in lutto che, durante un’avventura solitaria nella natura selvaggia australiana, finisce intrappolata in un gioco crudele con un assassino che la considera una preda. E infine Il gladiatore II, kolossal in cui un combattente di stirpe leggendaria sfida il Colosseo per rovesciare gli imperatori corrotti di Roma e provare a salvarne il futuro.

Una rosa di titoli che spazia dalla risata alla paura, dal dramma intimo all’azione su grande scala. Per chi vuole guardare avanti, ci sono già le novità in arrivo a giugno 2026 sulla piattaforma.