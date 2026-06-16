FIAT, nuovo SUV a sette posti in arrivo basato sulla Grizzly

Le prime foto spia raccontano una storia interessante per il futuro di FIAT, che sembra pronta a tornare in un segmento dove finora ha avuto poco da dire. Il riferimento è a un nuovo SUV a sette posti costruito sulla base del progetto Grizzly, un modello pensato per famiglie numerose o per chi semplicemente vuole spazio in abbondanza senza dover guardare per forza verso marchi premium.

Gli scatti mostrano un prototipo ancora pesantemente camuffato, ma alcuni dettagli emergono comunque. Le proporzioni sono generose, la linea del tetto resta alta fino al portellone posteriore e questo è proprio il tipo di soluzione che serve quando l’obiettivo è far stare comode tre file di sedili. La Grizzly diventa così la piattaforma di partenza per un veicolo più imponente rispetto a quanto FIAT propone oggi nella sua gamma.

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Cosa sappiamo del progetto Grizzly

Il nome Grizzly circola da tempo negli ambienti che seguono da vicino le mosse del gruppo, e ora con queste immagini il quadro si fa più concreto. L’idea di base è quella di sfruttare un’architettura già pensata per dimensioni importanti, adattandola a un SUV familiare capace di ospitare fino a sette persone. Una scelta che ha senso, soprattutto considerando quanto questo formato sia richiesto in diversi mercati.

Dalle foto si nota un frontale ancora coperto, con tanto di rivestimenti che nascondono i fari e la mascherina. Difficile quindi dire con certezza quale sarà l’identità stilistica definitiva, anche se le forme generali lasciano intuire un mezzo squadrato, robusto, costruito più per la praticità che per l’eleganza fine a sé stessa. Il SUV a sette posti punta evidentemente sulla funzionalità.

C’è poi il tema delle motorizzazioni, che resta uno degli aspetti meno chiari. Il prototipo immortalato non rivela indizi precisi su cosa ci sarà sotto il cofano, e al momento mancano conferme ufficiali su versioni ibride, elettriche o tradizionali. Quello che appare ragionevole è che FIAT voglia coprire più esigenze possibili, vista la natura familiare del progetto.

Un ritorno in un segmento poco presidiato

Per il marchio torinese si tratta di un’occasione concreta per rimettersi in gioco in una fascia di mercato dove finora la presenza è stata marginale. Un SUV con tre file di sedili allarga il pubblico potenziale e intercetta tutte quelle famiglie che oggi guardano altrove perché nella gamma FIAT manca un’opzione di queste dimensioni.

Le tempistiche di arrivo non sono ancora state comunicate e il veicolo si trova chiaramente in una fase di sviluppo. I test su strada con prototipi così camuffati indicano però che il lavoro è ben avviato, e che mancano ancora diversi passaggi prima di vedere il modello definitivo. La base Grizzly rappresenta comunque un punto di partenza solido, e le foto spia confermano che il progetto è tutt’altro che un’ipotesi sulla carta.