Feder Mobile, per Natale due super offerte con 2 mesi GRATIS

Per queste festività natalizie l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha deciso di rendere disponibile una fantastica proposta. L’operatore, in particolare, sta proponendo due sue offerte di successo con inclusi gratuitamente ben due mesi di rinnovo. Ci stiamo riferendo alle offerte note rispettivamente con il nome di Feder Flash 200 e Feder UP 220.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Feder Mobile, per Natale arrivano due super offerte con due mesi di rinnovo gratuiti

Per questo Natale arrivano per gli utenti due super offerte di Feder Mobile con ben due mesi di rinnovo gratuiti. Come già accennato in apertura, si tratta delle offerte note rispettivamente con il nome di Feder Flash 200 e Feder UP 220. Entrambe saranno ora disponibili all’attivazione con questa nuova promozione a partire dal 19 dicembre 2025 e lo rimarranno per tutto il periodo natalizio, ovvero fino alla giornata del prossimo 7 gennaio 2026. Ecco cosa includono.

Feder Flash 200 : questa offerta include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 50 sms verso tutti i numeri e fino a 200 GB di traffico dati. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 7,99 euro al mese . Come già detto, per Natale saranno offerti gratuitamente i primi due mesi di rinnovo.

: questa offerta include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 50 sms verso tutti i numeri e fino a 200 GB di traffico dati. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a . Come già detto, per Natale saranno offerti gratuitamente i primi due mesi di rinnovo. Feder UP 220: questa offerta include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 50 sms verso tutti i numeri e fino a 220 GB di traffico dati. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 9,99 euro al mese. Come già detto, per Natale saranno offerti gratuitamente i primi due mesi di rinnovo.

Queste due offerte vanno così ad aggiungersi alle altre offerte del catalogo di Feder Mobile che per il Natale includono due mesi di rinnovo gratuiti. Tuttavia, ricordiamo che questa super promozione di Feder Mobile sarà disponibile ad una sola condizione, ovvero richiedendo necessariamente la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.